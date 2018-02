Detingut un camioner fent ziga-zagues i sextuplicant la taxa d'alcoholèmia a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un camioner per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. L'home, de 48 anys, nacionalitat búlgara i domicili desconegut, va ser vist per una patrulla de la Guàrdia Urbana de Reus, que tornava de Barcelona, fent ziga-zagues, envaint el voral i la resta de carrils de l'AP-7 a l'alçada d'Altafulla (Tarragonès). Els agents van alertar els Mossos d'Esquadra dels fets, tot i que després de diversos intents, van aconseguir fer aturar el camió a una zona de descans de La Canonja a l'espera que arribessin els agents de la Policia. Quan van arribar al lloc dels fets, els Mossos van identificar el camioner i quan van fer-li la prova d'alcoholèmia van comprovar que sextuplicava la taxa permesa per a conductors professionals que és de 0,15 mg/l.

Els Mossos d'Esquadra van immobilitzar el camió, un vehicle de 40 tones carregat, i van detenir el conductor que va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan sigui requerit davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que instruirà el cas.

