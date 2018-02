Creix la tensió entre els grups del bloc independentista

Junts per Catalunya (JxCat) està molt molesta amb el president del Parlament, Roger Torrent, després de saber que vol presentar una demanda de mesures cautelars al Tribunal dels Drets Humans d´Estrasburg per "defensar" la investidura de Carles Puigdemont. Segons el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, Torrent no havia informat Puigdemont i ha actuar "de manera unilateral i arbitrària". "Rebem la decisió amb perplexitat", ha dit, carregant contra la iniciativa. I és que JxCat creu que la demanda "no calia" fer-la sense pactar-ho amb el candidat a la investidura perquè "xoca frontalment amb les estratègies de legítima defensa" de Puigdemont. "Aquestes coses s´han de parlar, treballar bé i cosir. Ens hauríem trobat còmodes amb més diàleg i sense tirar pel dret. Parlem d´institucions però també de situacions personals que són complexes", ha retret Pujol visiblement molest durant una roda de premsa al Parlament.

Fonts de JxCat asseguren, a més, que cap dels seus diputats s´afegirà a la demanda, rebutjant així la petició que ha fet el president del Parlament perquè se sumin la resta de diputats independentistes. Pujol, a més, creu que és innecessari acudir ara al Tribunal dels Drets Humans amba questa qüestió. "Nosaltres no ens mourem de la recerca de solucions i fórmules que ens permetin trobar garanties per investir Puigdemont. També hi ha estratègies que no cal anar a buscar massa lluny, ni a Estrasburg ni enlloc. Les tenim a l´abast, aquetes garanties, al reglament i al Parlament, i el que cal és posar-s´hi", ha sentenciat Pujol. I és que JxCat creu que hi haurà un moment que al Tribunal dels Drets Humans "acabarà tenint una gran causa catalana, i s´hi acabarà jutjant tot el que està passant al Parlament i a la vida política del país", però per a ells ara mateix aquesta no és una bona estratègia.

En aquest sentit, l´altra portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha retret que els advocats estan "treballant l´estratègia de Puigdemont a Brussel·les amb molta discreció i molta cura", i quan "Torrent anuncia aquestes mesures" no ho fa "de la mà del president". "Li demanaríem que valori les actuacions que vulgui dur a terme amb Puigdemont", ha afegit. De la mateixa manera, Pujol ha remarcat que "no hi ha dubte de la bona voluntat de Torrent", però ha criticat que no "tingui en compte la rigorositat de l´estratègia jurídica i que fora bo haver-ho consultat amb Puigdemont". La rèplica de TorrentFonts de la Presidència del Parlament, però, han volgut desmentir que Torrent hagi actuar sense avisar i de manera unilateral. "Havia comunicat la seva intenció d´impulsar-ho al vicepresident primer i membre de JxCat, Josep Costa, sense que hi hagués cap oposició", al·leguen, tot afegint que Torrent "ja es va comprometre a la compareixença en què va posposar el ple a recórrer a totes les instàncies per garantir els drets de Puigdemont".

A més, ha explicat que no té cap intenció de torpedinar la defensa del candidat. "Evidentment, es trobaran les vies per fer compatible les defenses amb l´objectiu de preservar els drets del president Puigdemont com a diputat", ha sentenciat. Reforma de la Llei de PresidènciaPer a Eduard Pujol, Torrent hauria d´actuar pensant més en "les capacitats" del Parlament. "És el moment de demostrar que hem de confiar en nosaltres i creure en les nostres institucions. Si ho fem, salvarem al situació", ha sentenciat. En aquest sentit, Geis i Pujol han criticat que Torrent no hagi portat a la reunió de la Mesa del Parlament per tramitar la seva petició de reforma de la llei de la Presidència. "És una circumstància que no volíem, que no ens fa creure en tot allò que tenim a l´abast per salvar la situació actual", ha dit el portaveu adjunt de JxCat. I és que el grup considera que la reforma és "perfectament possible en el marc legal i de la sobirania del Parlament" i no entenen per què no s´ha tramitat ja. "No ens consta cap motiu per no seguir el procediment", ha conclòs.