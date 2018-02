Inspeccionen una càrnia denunciada per «Salvados»

Inspecció de Treball s'ha presentat aquest dimecres al matí a les instal·lacions de l'escorxador Le Porc Gourmet a Santa Eugènia de Berga. Segons han explicat fonts de Treball a l'ACN, la inspecció s'emmarca en la intensificació que s'ha produït en els darrers dos anys en el sector de les empreses càrnies per comprovar si compleixen la normativa laboral. Un dels aspectes en què fa incidència Inspecció de Treball és en el compliment de la llei de cooperatives i si hi ha l'existència de 'falses cooperatives'. La inspecció ha generat expectativa a l'exterior de l'escorxador, ja que compta amb el suport de la Policia Nacional i a les portes de l'empresa hi ha aparcades unes cinc o sis furgonetes. Es dona el cas que en les darreres setmanes s'han intensificat les queixes i denuncies del comitè d'empresa de Le Porc Gourmet davant de l'acomiadament de diversos treballadors. El passat 8 de febrer el col·lectiu 'Càrnies en Lluita' va portar el cas al parlament i va rebre el suport dels grups de la CUP, ERC i CatECP.

La presència del cos de la Policia Nacional en comptes dels Mossos d'Esquadra es deu al fet que la policia espanyola és qui té competències en matèria d'estrangeria. Segons fonts properes a la investigació, aquesta empresa càrnia té un elevat nombre d'estrangers treballant a les seves instal·lacions.L'operatiu ha començat cap a dos quarts de dotze del migdia amb l'entrada dels inspectors de Treball i també de diversos agents de la Policia Nacional que han demanat les identificacions personals a tots els treballadors. Donada les dimensions de la plantilla, més de 1.000 treballadors amb tots els torns, i el fet que la policia requeria la documentació a cada treballador, les diligències han provocat retards en l'activitat habitual de l'escorxador. La intervenció ha provocat sorpresa tant entre els treballadors com també a l'empresa, sobretot pel fort desplegament policial. El dispositiu s'ha retirat passades les 3 de la tarda.Des del col·lectiu Càrnies en Lluita, Montse Castañé, ha lamentat la situació laboral que viuen molts treballadors dels escorxadors. "No estan així perquè no vulguin treballar, sinó perquè l'empresa no vol complir la nova llei catalana de cooperatives", ha assenyalat.

De fet, ha recordat el cas dels 28 treballadors que a finals de gener van ser acomiadats a Le Porc Gourmet, segons ells perquè l'empresa no es va voler adaptar a la nova llei de cooperatives catalana, que reclama l'equiparació dels drets dels treballadors d'aquestes cooperatives als dels treballadors de règim general. Segons els treballadors acomiadats, l'empresa no va voler assumir els costos que això suposava, i per això se'ls va fer fora. Càrnies en lluita tem que hi puguin haver més acomiadaments si Le Porc Gourmet es nega a tornar contractar 500 treballadors de la cooperativa vigatana Clavial a partir de l'1 de març.

"Ells només volen treballar i tenir una vida digna", ha dit Montse Castañé. "Venen aquí per poder trobar un treball digne i només troben esclavatge pur i dur", ha denunciat la portaveu. En aquests termes també s'expressava en Mohamed, un dels treballadors d'origen ghanès que aquest dimecres ha estat present durant les inspeccions i que fa set anys que treballa a Le Porc Gourmet. El treballador ha dit que les condicions de treball "són més pròpies d'un esclau". Mohamed ha dit que si una persona cobra uns 700 euros i n'ha de pagar 550 de lloguer, amb uns 200 euros de despeses, això potser fa que la gent vingui a treballar sense haver menjat.

A més, també els posen problemes per fer coses tan bàsiques com anar al lavabo, ha destacat. Mohamed ha admès que a vegades ha treballat plorant per la vida que porta. "He viatjat molt per guanyar-me la vida, però estar patint sense res és una altra cosa", ha lamentat. Fonts de l'empresa han explicat que d'aquí unes setmanes aniran a Inspecció de Treball amb tota la informació comptable que se'ls ha requerit, tal com es fa habitualment. Respecte a la inspecció d'estrangeria que ha liderat la Policia Nacional, fonts de l'empresa han criticat "l'espectacle mediàtic" que ha provocat el fort desplegament d'efectius que encerclava el perímetre de l'empresa. Sobre el compliment de la normativa catalana de cooperatives, l'empresa ha negat que vulgui saltar-se la llei començant a treballar amb una cooperativa gallega, i ha assegurat que es va contactar amb quatre cooperatives catalanes que van declinar treballar amb ells.

El Grupo Jorge assegura que vol continuar operant a Catalunya, però demana poder asseure's a la taula a negociar també amb l'administració. L´actuació sobre aquesta empresa càrnia és una més que la Inspecció de Treball està desenvolupant des de fa mesos a iniciativa del Departament, així com per les denúncies presentades per persones que treballen a l´escorxador en règim de subcontractació procedents de les cooperatives Clavial i TAIC. Segons han explicat des del Departament, des de l´any 2015, Inspecció de Treball està treballant per detectar determinades figures de subcontractació, particularment de cooperatives, que poguessin incórrer en cessió il·legal de treballadors en empreses de la indústria càrnia, entre elles Le Porc Gourmet.

Balanç de les inspeccions al sector carni entre el 2015 i el 2017

Entre els anys 2015, 2016 i 2017, la Inspecció de Treball ha realitzat un total de 119 actuacions en la indústria càrnia per comprovar, en general, el compliment de la normativa laboral, sobretot per endreçar la subcontractació en el sector, i de prevenció de riscos laborals, principalment en ergonomia i la normativa de cooperatives. Com a conseqüència de les investigacions, la major part a les demarcacions de Barcelona i Girona, seguida de la de Lleida, es va aconseguir un total de 551 altes en el Règim General de Seguretat Social en les empreses càrnies contractistes i l´ingrés en concepte de quotes a la Seguretat Social de 193.948,09 euros. En una ocasió la Inspecció de Treball va constatar una cessió il·legal de treballadors.