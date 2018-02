Mor Forges: 14 vinyetes per no oblidar-lo

L'humorista gràfic Antonio Fraguas de Pablo, conegut com a 'Forges', ha mort als 76 anys víctima d'un càncer. El vinyetista que va retratar mig segle de la història d'Espanya amb els seus dibuixos va néixer a Madrid el 17 de gener de 1942 de mare catalana i pare gallec. Ha col·laborat per a les principals revistes espanyoles d'humor espanyoles, des d''Hermano Lobo', 'La Codorniz', o 'el Jueves', així com en diaris d'informació general com 'Pueblo', 'Informaciones', 'Diario 16' o 'El Mundo'.

Després de conèixer-se la notícia de la seva mort, han estat molts els missatges que s'han llegit a les xarxes socials. Precisament, a Twitter s'ha creat un Moment que resumeix a la perfecció la seva genial mirada de la vida quotidiana. Un retrat que es va iniciar quan Forges tenia 14 anys i que es resumeixen en aquests dibuixos.

14 viñetas para rendir homenaje a Forges ??