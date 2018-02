El porter del Duisburg, protagonista del gol més surrealista

El porter titular del Duisburg, Mark Flekken, no oblidarà mai el partit que aquest dissabte va disputar amb el seu equip contra el FC Ingolstad, es la Bundesliga 2, l'equivalent a la segona divisió alemanya. El porter va ser protagonista d'una situació surrealista després d'un increïble badada que li va costar una gol al seu equip.



Tot va passar en el minut 18, després d'un refús llarg de la defensa del Ingolstadt. L'esfèric va caure prop de l'àrea del Duisburg, on un defensa va rematar de cap cap al seu porter. Sorprenentment, però, el porter no només no estava atent a la jugada, sinó que es trobava dins de la porteria recollint la seva ampolla d'aigua.





Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN — FourFourTwo ?? (@FourFourTwo) February 24, 2018

D'aquesta manera, el davanter del Ingolstad Stefan Kutschke no va tenir cap problema per rematar còmodament a porteria i anotar el gol de l'empat per al seu equip (1-1).L'increïble badada del porter holandès de 24 anys té la seva explicació. Pocs segons abans de la jugada, l'àrbitre havia anul·lat un gol de l'Duisburg. No obstant això, Flekken no es va adonar de la decisió arbitral, de manera que es va confiar pensant que el Ignolstad havia de treure de camp i se'n va anar cap a la seva porteria per refrescar-se una mica. El Ignolstad, tot i això, va treure ràpid i va sorprendre totalment al porter del Duisburg.En qualsevol cas, tot i que Flekken recordarà sempre el seu error, aquest no va tenir transcendència en el marcador, ja que finalment el seu equip es va imposar per 2 a 1. Pocs minuts abans de la sorprenent jugada, el porter també havia estat protagonista del partit en aturar un penal.