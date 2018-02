VÍDEO | Puigdemont referma el seu compromís "cap a la república independent"

El candidat de JxCAT, Carles Puigdemont, ha expressat el seu compromís amb el llegat de l'1-O i el 21-D. Ho ha fet durant un vídeo que s'ha emès en el marc de l'assemblea general ordinària de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), on ha dit: "Junts ho farem possible, ho estem fent possible. Si no defallim, si persistim, si perseverem i tenim paciència suficient guanyarem". El president cessat pel govern espanyol en aplicació de l'article 155 ha afirmat que la dignitat del poble de Catalunya "no mereix ser traïda sinó servida amb vocació de servei i generositat per mantenir el llegat de l'1-O, el que es va decidir el 27-S i el que es va ratificar el 21-D". Ha afegit que cal seguir el "camí cap a la república independent, un país lliure i democràtic on la gent no tingui por d'expressar les seves idees". Puigdemont ha agraït a l'assemblea la seva feina i ha valorat que la trobada d'aquest diumenge suposa també la "cloenda" d'una etapa que els ha portat fins on són ara. "Ho volem acabar junts", ha insistit.



Puigdemont ha assegurat que tothom contribuirà a continuar aquest camí, cadascú dins de la seva responsabilitat, "petitó o gran, còmoda o incòmoda, segura o amb risc" i ha afirmat que intentaran estar "a l'alçada de la dignitat del poble de Catalunya". Així, ha defensat que el camí és aconseguir una república independent on ningú "hagi de veure privada la llibertat per expressar idees democràtiques". "I com que volem un país per a tothom, l'hem de fer entre tots, no és responsabilitat més d'uns i altres", ha declarat.



En aquesta línia, ha donat la seva paraula que no renunciarà a aquest projecte, malgrat ha dit que aquest diumenge no els podia acompanyar perquè li pertoca "defensar aquest espai de llibertat allà on les idees no representen cap perill, no hi ha cap policia, jutge o periodista amic que et pugui titllar de res i que et puguin detenir per dir que Catalunya mereix ser una república independent democràtica sense por i amb la participació de tothom".



Puigdemont ha tingut també un record per als familiars dels presos o dels que, com ell, es troben fora de Catalunya, així com de tots aquells que estan sent cridats a declarar en el marc de les causes judicials pel procés d'independència.





Puig, Comín, Serret i Ponsatí també intervenen per vídeoTambé han intervingut mitjançant vídeo Lluís Puig, Toni Comín, Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Comín ha reconegut que queda un "llarg camí" i que s'han de "pujar muntanyes llargues i complicades" i per això ha dit que calen "dues cames ben robustes (...) una a Barcelona i una a Brussel·les" i els "braços que són la societat civil". "No tingueu cap dubte arribarem al final del camí, travessarem totes les muntanyes que haguem de travessar i farem república", ha declarat.Serret ha agraït a l'ANC la seva tasca i ha assegurat que seguirà contribuint "a escoltar i parlar amb tothom i a continuar explicant el projecte de país obert, inclusiu". "No caurem en la temptació de la divisió ni dels que volen provocar violència", ha declarat.De la seva banda Puig ha instat l'ANC a seguit "treballant, avançant i acompanyant el país sense fer marxa enrere" i ha desitjat poder retrobar-se "ben aviat". Per últim, Ponsatí ha destacat que l'Assemblea "sempre hi ha sigut" i s'ha mostrat convençuda que en un moment difícil l'entitat sabrà "reinventar-se" per mantenir el liderat "perquè la república no defalleixi".