Jordi Turull acusa Santi Vila de fer un «llibre incriminatori trufat de falsedats»

El diputat de Junts per Catalunya i exconseller de Presidència, Jordi Turull, ha carregat durament contra l'exconseller Santi Vila pel llibre 'D'herois i traïdors', que ha sortit a la venda aquesta setmana i relata els dies i hores prèvies a la DUI del 27-O. "Com deuen estar les "noies"? ens preguntàvem sovint els que estàvem tancats a Estremera. Vam patir molt per elles, molt, mentre algú altre es recreava amb el seu ego fent un llibre incriminatori trufat de falsedats. Dues grans dones", ha escrit Turull fent referència a una piulada de RAC1 anunciant una entrevista amb les exconselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs.





Provocar un titular d´aquesta mena respecte d´una persona que fa quatre mesos que roman injustament tancada a la presó per un estat que la reté com a ostatge (amb una nena de 2 anys i un nen de 5) i que no es pot defensar directament, ho trobo d´una baixesa moral indescriptible pic.twitter.com/QCDpNrgYvx — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 6 de marzo de 2018

Per la seva banda, Josep Rull també va afirmar aquest dimarts al vespre que les paraules de Vila sobre Junqueras sobre el seu paper abans del 27-O són "d´una baixesa moral indescriptible" per la impossibilitat de l'exvicepresident per defensar-se en trobar-se pres des del passat 2 de novembre."Provocar un titular d´aquesta mena respecte d´una persona que fa quatre mesos que roman injustament tancada a la presó per un estat que la reté com a ostatge (amb una nena de 2 anys i un nen de 5) i que no es pot defensar directament, ho trobo d´una baixesa moral indescriptible", va assenyalar Rull, acompanyant la piulada d'una foto del titular de portada del diari 'Ara' d'aquest dimarts sobre l'entrevista a Vila ("Si Junqueras hagués fet costat a Puigdemont per fer eleccions, ara tindríem autogovern i no hi hauria presos ni exiliats").