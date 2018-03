La 54ena edició dels Recull premien «Alguns ocells muts» del tarragoní Òscar Palazón

L'obra 'Alguns Ocells muts' de l'escriptor tarragoní Òscar Palazón ha guanyat el Premi Recull de narrativa, dotat amb 2.500 euros i que s'ha entregat aquest diumenge a Blanes (Selva). El jurat ha valorat "la coherència i la força" del text. Tot plegat en una 54ena edició marcada per la "reivindicació de la catalanitat" que ha fet el president del jurat, Vicenç Villatoro. Si l'any passat va ser el premi de Periodisme el que va quedar desert, aquest any ha estat el de conte infantil. L'acte d'entrega dels guardons s'ha fet al Teatre de Blanes, i ha estat marcat per la intervenció de Carles Puigdemont i Lluís Puig des de Brussel·les. El president i el conseller destituïts per l'article 155 han destacat "la importància cabdal" d'uns premis "clàssics" que ajuden a mantenir "la salut extraordinària" de la literatura catalana.