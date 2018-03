Mor una nena després que robessin el cotxe on era

Kiara Moore, una nena de només dos anys ha mort a l'Hospital Universitari de Gal·les després de ser rescatada al riu Teifi. La petita es trobava a l'interior del cotxe dels seus pares, quan aquest va ser robat el passat dissabte 17 de març.

Ràpidament els seus progenitors van acudir a denunciar el robatori del vehicle i van fer una crida per trobar la seva filla, però no ha estat fins aquest dilluns quan les autoritats han donat amb ella. La petita Kiara es trobava encara dins el cotxe robat, i tot i que encara estava amb vida, el seu estat era molt greu i va morir a les poques hores.

La policia va confirmar la trista notícia a través del seu compte de Twitter i el pare de Kiara va voler expressar el seu agraïment als oficials que es van submergir en el riu per intentar salvar la petita.

Pel que sembla els fets van passar quan el cotxe es trobava a l'exterior de l'empresa propietat de Jet Moore, el pare de la petita, quan els lladres van robar-lo el sense adonar-se que Katia estava al seu interior.

El succés va causar un gran enrenou a les xarxes socials des del moment en què la mare, Kim Rowlands, va utilitzar el seu compte de Facebook per demanar ajuda en la recerca i després de la troballa de la petita s'ha produït una onada de condol a la família.

Per la seva banda la policia ha confirmat que encara no hi ha ningú detingut arran de la tràgica mort, i ha volgut aprofitar la tremenda repercussió del cas per demanar l'ajuda ciutadana i sol·licitar que qualsevol que veiés el cotxe en les hores posteriors al robatori es posi en contacte amb ells.