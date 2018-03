Movistar ataca i Valverde remata a La Molina

Alejandro Valverde s´ha emportat l´etapa reina de la Volta a Catalunya i ja té més de mitja carrera al sarró. El murcià s´ha beneficiat d´un excel·lent treball de l´equip Movistar a l´ascensió final a La Molina i ha fet valer una fortalesa física insultant per derrotar a Egan Bernal a l´esprint. El murcià recupera el maillot de líder i serà molt difícil que ningú li pugui robar en el camí cap a Barcelona.

Els 170,8 quilòmetres de la quarta etapa de la Volta entre Llanars i La Molina han estat molt durs. Les ascensions i el ritme han trencat el pilot en mil bocins. Des de bon principi els corredors han imprès una velocitat molt alta que ha fet que no es pogués formar cap escapada tot i els múltiples intents. La primera hora de carrera ha finalitzat amb una velocitat mitjana de 49´4 km/h.

El primer que ha aconseguit trencar la llei del pilot ha estat el petit escarabat Esteban Chaves (Mitchelton Scott). El colombià ha marxat tot sol a la sortida de la ciutat de Berga. Per darrer l´han intentat atrapar corredors com Rosskopf (BMC), Skujins (Trek) i Rossetto (Cofididis). Ben aviat però ha arribat el primer alt de la jornada, el Port del Jou (1ª). Allí Chaves ha fet valer la seva superioritat en l´escalada per quedar-se en solitari al cap de cursa.

En la següent dificultat muntanyosa, el Coll de La Creueta (Esp) la velocitat ha continuat sent d'escàndol i el líder de la Volta, Thomas De Gendt (Lotto), s´ha despenjat. Esteban Chaves ha aconseguit coronar La Creueta en solitari, però el grup dels millors ja era molt a prop.

En el descens cap a Alp han saltat a tota velocitat Mohoric (Bahrain) i Valverde (Movistar), que han aconseguit caçar Chaves. El ciclista del conjunt Bahrein ha començat l'ascensió final a la Molina en solitari. El port cerdà, amb 11,6 quilòmetres al 4,3%, ha estat el jutge de l´edició 2018 de la Volta.

I la primera part de la pujada ha tingut un clar protagonista, el català Marc Soler. El jove de Movistar ha estat el primer en atacar i ha destrossat la carrera. Amb una ambició sense límits, Soler ha seleccionat el grup dels millors i ha atacat sense descans a les rampes de La Molina.

L'esforç de Soler ha obtingut premi, ja que els únics ciclistes que l´han pogut seguir han estat dos companys d´equip -Valverde i Quintana-, Egan Bernal (Sky) i Latour (AG2R). Després de tant treballar, Soler ha perdut contacte i ha deixat la carrera en mans dels seus dos companys. La feina d'equip ja estava feta.

En una situació de superioritat numèrica, Valverde i Quintana no podien perdonar. Després de despenjar Latour, els dos Movistar han jugar les cartes a la perfecció per desgastar el jove de l´Sky. Tot i això, Bernal ha resistit amb honor i ha arribat a l´últim quilòmetre a la roda de Valverde.

El murcià ha fet bona la seva punta de velocitat i gairebé ha guanyat sense esforça a La Molina. D´aquesta manera, Alejandro Valverde recupera el liderat de la Volta a Catalunya després de l´etapa reina i deixa al colombià Bernal a 19 segons, una diferencia pràcticament insalvable. El tercer a la general és Nairo Quintana, a 26 segons.

Demà, la cinquena etapa de la Volta portarà els corredors de Llívia a Vielha, en un recorregut que no abandonarà els ports de muntanya. Els 210,2 quilòmetres de recorregut posaran a prova la fortalesa de Valverde i l'equip Movistar.