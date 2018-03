Els pactes de cavallers hi són per trencar-los

Quan Pere Vila va recuperar l'alcaldia de Llançà a través d'una moció de censura amb el PSC contra ERC va dir que, un cop cedida la vara al candidat socialista a finals de març de 2018, ja no tornaria a ocupar el càrrec. Era el gener de 2017 i Vila aprofitava per anunciar que no es tornaria a presentar en les eleccions municipals que s'han de celebrar l'any vinent. I a més ho feia amb certa sorna i ironia: «Sé que hi ha molts que ho posen en dubte, però asseguro que no seguiré com a alcalde», recollia Marc Testart en la crònica publicada al setmanari Empordà. Qui sí es va creure que algun dia recolliria la tan anhelada vara d'alcalde de Llançà va ser el candidat del PSC, Francesc Guisset, que ara s'ha quedat amb un pam de nas després de saber que Vila no té cap intenció de cedir-li el càrrec, contràriament al que s'havia pactat, signat i anunciat pomposament el dia que van orquestrar la moció de censura contra Esquerra. Guisset diu avui estar «trist i decebut». Suposo que deu ser el mateix sentiment que devia tenir l'alcalde d'ERC, Guillem Cusí, el dia que Vila i Guisset li van donar el cop de coça al cul per treure'l de l'alcaldia. I Guisset acusa el PDeCAT -no Pere Vila que per cert és el president del PDeCAT a les comarques de Girona- d'irresponsable i traïdor. Més o menys el mateix que devia pensar Cusí el dia que Guisset li va dir que tot i compartir govern, el PSC no li votaria els pressupostos. I Pere Vila, malgrat haver anunciat que deixaria definitivament l'alcaldia a finals d'aquest mes, continuarà al càrrec. I, malgrat haver firmat i presentat públicament un document que deia que passaria la vara al candidat socialista, no ho farà. I, malgrat haver encaixat les mans amb Guisset per formar govern, ara li clava la punyalada a l'esquena. I qui sap si es tornarà a presentar, i si aquesta fosca operació és només per assegurar-se guanyar les eleccions del 2019. És per al que serveixen els pactes de cavallers. Per trencar-los. Sobretot si un o tots els que el signen no en tenen res, de cavallers.