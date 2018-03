Rovira, Bassa i Forcadell renuncien a l'acta de diputades

La líder d'ERC al Parlament, Marta Rovira; l'expresidenta de la Cambra Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa abandonen l'acta de diputades per «plantar cara al xantatge judicial de l'Estat», van dir fonts republicanes. Renunciaven ahir al seu escó hores abans d'haver de comparèixer avui davant del jutge del Suprem (TS) Pablo Llarena. Entre els citats també hi ha l'exconseller i diputat d'ERC Raül Romeva -a més de Jordi Turull i Josep Rull-, però en el seu cas ha decidit mantenir l'acta. El relleu de Rovira serà Assumpció Lailla, el de Forcadell serà Chakir El Homrani i el de Bassa, que era la cap de llista per Girona, serà Magda Casamitjana, de MES, que era la 5 a la llista.

L'anunci es va fer en acabar la sessió del ple d'investidura, on Turull no va obtenir majoria absoluta. El president del Parlament va convocar la segona votació per a demà a les 10 del matí.