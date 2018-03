La CUP s'ofereix a entrar a la Mesa del Parlament per investir Puigdemont

La CUP s'ha ofert a entrar a la Mesa del Parlament per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat. A través d'una piulada a Twitter, el diputat Carles Riera ha assegurat que la situació que viu Catalunya és "d'emergència nacional" i, per això, ha mostrat la predisposició del seu grup a votar a favor de Puigdemont i a afegir-se "des d'ara mateix" a la Mesa del Parlament per fer-ho possible.

Riera, de fet, ja ha assegurat aquest mateix diumenge que la detenció del 130è president "demostra les conseqüències de la falta de democràcia que l'estat espanyol ha imposat a Catalunya i posa un nou repte democràtic a Alemanya i Europa".

El diputat de la CUP, que també ha recolzar les manifestacions multitudinàries que viu Catalunya, ha fet una crida a sortir cada cop més al carrer per "defensar la democràcia, els drets civils i polítics" i a "aturar el país" amb una vaga general.