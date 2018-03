Primeres càrregues policials als voltants de la delegació del Govern a Catalunya

Als carrers que envolten la delegació del govern espanyol a Barcelona hi ha hagut càrregues policials. Segons els Mossos d'Esquadra, "s'han viscut moments de tensió" i "alguna empenta" per evitar que els manifestants superin el cordó de seguretat, que han destacat que "no s'ha sobrepassat".

Alguns dels protestants han arrossegat "contenidors d'escombraries i han llençat pintura, ous, ampolles de vidre i esprai antipersones contra els agents". Per motius de seguretat adverteixen a les persones que intentin anar més enllà de la línia marcada pel dispositiu de seguretat. El SEM ha informat que ha enviat "cinc unitats terrestres extraordinàries al centre de Barcelona".

Divendres els Mossos d'Esquadra ja van protegir els carrers adjacents a la delegació del govern a Barcelona quan milers de persones van sortir al carrer contra els empresonaments dictats pel jutge Llarena. A causa de les càrregues policials de divendres van resultar ferides 35 persones i dues més de gravetat.