Messi no jugarà el partit amistós contra Espanya

El president de l'Associació de Futbol d'Argentina (AFA), Claudio Tapia, ha assegurat que "no cal arriscar" amb Leo Messi en l'amistós d'aquest dimarts davant la selecció espanyola, de manera que tot fa indicar que el '10' es perdrà el duel pels seus problemes musculars, i ha deixat clar que no han rebut al respecte "cap trucada" del FC Barcelona, ??tot i que han estat en contacte "cada dia" amb el club blaugrana.

"Si ell no se sent al cent per cent, no cal arriscar. Tenim un objectiu en comú que és Rússia, per què arriscar? Em sembla que no cal i si ell no està bé, no és convenient que jugui", ha dit Tapia a 'TycSports'.

En aquest sentit, ha afirmat que han estat parlant "cada dia" amb Pepe Costa, el responsable de l'Atenció al Jugador al FC Barcelona. "El Barcelona sap que l'Argentina el cuidarà sempre. Si ell no està bé, té la confiança per parlar amb els doctors i es pren la decisió que sigui convenient. No pensem en cap moment en arriscar", ha sentenciat.