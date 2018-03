Els pastissers gironins confien vendre més de 157.000 mones, un 5% més que el 2017

Els obradors de les pastisseries artesanes de Catalunya ja treballen intensament per enllestir les mones que es posaran a la venda per aquesta Pasqua.

Un dels principals protagonistes de les figures de les mones de Pasqua d'enguany serà Coco, l'última pel·lícula de Disney. Els protagonistes d'aquest film d'animació conviuran amb altres personatges familiars per al públic infantil com són les figures de Star Wars, els jugadors del Barça, els superherois de PJ MAsks, Ladybug o els cadells de la Patrulla Canina. També està tenint un "repunt molt important" el personatge del Mic, protagonista de la sèrie de TV3.

D'altra banda, també creix la demanda de les mones personalitzades, que s'elaboren amb la tècnica del 'xocotransfer'. Amb aquesta tècnica, basada en la impressió en tintes alimentàries, i en un termini de 15 dies, els clients poden traslladar a la xocolata les imatges que desitgin.

Una de les mones que més demanaran els petits de la casa durant aquesta Pasqua - ACN

Pel que fa als preus d'aquesta peça tradicional de pastisseria varien en funció de la grandària de la figura de xocolata i el tradicional pa de pessic.

El Gremi de Pastissers Artesans de les comarques gironines afronta aquesta Setmana Santa amb bones perspectives a nivell de vendes. Confien superar les 157.000 mones, el que representa un 5% més que l'anterior campanya.

El president del Gremi, Josep Costa, ha matisat que no es pot parlar de recuperació perquè les mones continuen essent més petites que abans de la crisi per animar les vendes. Com a conseqüència, els preus també són ajustats. De fet, asseguren que el que es paga per les mones és el mateix que en els últims quatre anys amb preus d'entre 20 i 40 euros en funció de la mida.

La mona de xocolata és la "que marca tendència" i la més apreciada a la demarcació, tot i que s'ofereix un ampli assortiment per arribar a tots els gustos. Un any més, les figures de la televisió competiran amb grans clàssics, com el pollet i l'ou, per sorprendre els fillols. Des del gremi, reivindiquen la qualitat d'aquest producte artesanal: "La mona del dia i de pastisseria", subratlla Costa.

A nivell de Catalunya el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província espera que al conjunt de Catalunya es venguin unes 700.000 mones de Pasqua artesanes, un 1% més que l'any passat.

Segons ha explicat el president del Gremi, Elies Miró, uns dels motius que explicarien aquest lleuger increment és que enguany la celebració coincideix amb els primers dies del mes, un període més favorable per a l'economia domèstica.

Tot i això, hi ha territoris on s'espera una caiguda important de vendes com és el cas de la demarcació de Tarragona, on preveuen que les vendes puguin ser un 40% inferiors a les del 2017. Quant als preus, aquests es mantindran i oscil·laran entre els 20 i els 100 euros, en funció de la complexitat de la figura.