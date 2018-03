Els CDR aixequen les barreres d'un peatge

El peatge 8 de l'autopista AP-2, en terme municipal de Montblanc, ha estat reobert cap a les vuit del vespre després d'haver estat tancat durant prop d'una hora i mitja per una acció dels CDR. Desenes de persones s'han concentrat cap a dos quarts de set de la tarda en aquest punt i han obert les barreres. Davant d'aquesta acció, la concessionària de l'autopista, l'empresa Abertis, ha tancat l'accés al peatge i han desviat el trànsit cap a l'anterior i el posterior, el 7 i el 9. Aquesta acció se suma a les que han fet els CDR ebrencs, que han organitzat "marxes lentes" per les carreteres de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp amb motiu de l'increment del flux de trànsit per l'arribada de turistes. Totes les accions protesten per la detenció de Carles Puigdemont i reclamen l'alliberament dels polítics independentistes empresonats.





Unes 150 persones obren barreres al peatge de sortida de l'Ap-2 a Montblanc. Un acció dels CDR per reclamar la llibertat dels presos polítics #primaveracatalana #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/yx1E6lZSWO — Punt?DeAgitaci?n ??? (@StopMordazas) March 29, 2018