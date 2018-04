El Barça compleix però no enamora

El Barça ha aconseguit un resultat sensacional davant de la Roma amb un joc més efectiu que brillant. El conjunt blaugrana ha mostrat la seva cara més resultadista per posar peu i mig a les semifinals de la Champions League.

La Roma ha saltat a la gespa del Camp Nou amb valentia i disposada a donar la cara. Els de Valverde en canvi, han arrencat a mig gas. Al minut 10 de partit, el primer ensurt. Els romans han demanat un possible penal de Semedo sobre Dzeko que l´àrbitre no ha assenyalat.

El minuts passaven i no arribava el bon joc blaugrana. La Roma, organitzada perfectament sobre el camp, dificultava una vegada i una altra la circulació blaugrana. Les ocasions han estat escasses a la primera meitat. Només Rakitic al minut 18 ha provat un xut llunyà que s´ha estavellat a la base del pal.

Amb la Roma molt i molt viva a les contres i amb el Barça en dificultats per crear joc ofensiu, ha arribat el primer gol blaugrana en un cop de sort. Iniesta ha volgut combinar amb Messi i De Rossi ha posat la cama per evitar-ho. El batallador mig-centre italià ha tingut mala sort i la pilota ha acabat al fons de la xarxa.

El gol en pròpia ha aplanat el camí d´un Barça gris, que ha vist com Umtiti cometia una falta perillosisima a milímetres de la mateixa línia de l´àrea. El xut s´ha estavellat a la barrera i el partit ha arribat a la mitja part.

La segona meitat del xoc de quarts de final de la Champions entre blaugranes i romans no ha començat millor. Al primer minut, Perotti s´ha trobat amb una pilota centrada que l´ha deixat sol davant Ter Stegen. L´argentí no ha estat encertat i el seu cop de cap ha sortit desviat. El Barça seguia dormint i jugava amb foc.

Però el conjunt de Valverde no necessita enamorar per guanyar. Al minut 55, una internada per banda de Rakitic ha finalitzat amb el segon gol en pròpia porteria de la nit. El francès Umtiti ha lluitat per la pilota amb el central Manolas i aquest s´ha acabat introduint la pilota a la seva pròpia porteria.

Pocs minuts després, al 59, Gerard Piqué ha anotat el primer gol d´un blaugrana. El porter Alisson ha aturat com ha pogut un xut potent de Suárez i el refús ha caigut als peus del central català, que només l´ha tingut que empaitar.

Amb el 3-0 al marcador del Camp Nou, els jugadors de Valverde han agafat el control de la pilota i l´han fet circular amb qualitat per deixar passar els minuts. La Roma s´ha bolcat per intentar marcar un gol que li dongués vida i l´ha trobat al minu 80. Després de dues bones aturades de Ter Stegen, el davanter romanista Dzeko no ha perdonat i amb una bona definició ha anotat per posar emoció a la eliminatòria.

Però el Barça encara no havia dit l´última paraula. Faltava el gol del «9» i Luis Suárez no ha volgut faltar a la cita. L´uruguaià ha aprofitat una badada de la defensa de la Roma per caçar una pilota dins l´àrea i tornar a posar els tres gols de distància entre catalans i italians.

El resultat final de 4-1 deixa al Barça amb peu i mig a les semifinals de la Champions. Tot i jugar a mig gas i mostrar la seva cara més resultadista, el conjunt de Valverde ha complert l'objectiu.