Les millors 'spas' naturals gratuïts de la península ibèrica

Ara que acaba de començar la primavera i s'acosten els dies de calor, un bon pla pot ser visitar alguna de les piscines termals gratuïtes que es troben a Espanya. Per tot el país, es poden trobar aquests racons en plena natura i pels que no hi ha cap cost. A continuació destaquem sis de les millors d'Espanya:



Gorgs de La Chavasqueira a Ourense

La localitat gallega és reconeguda per les seves termes medicinals. Les gorgues que es poden trobar a prop del riu Miño són exemple d'això. La majoria dels clients acudeixen perquè pateixen acne, psoriasi o seqüeles posttraumàtiques. També conegudes com Banys do Bispo, estan envoltades de zones enjardinades on prendre el sol.



Gorgs d'Arnedillo a La Rioja

Als voltants del riu Cidacos, es pot trobar aquest paradís natural també anomenat Els banys dels pobres. Els visitants solen romandre fins a la nit per gaudir del paisatge il·luminat per la llum de les estrelles. La temperatura de l'aigua pot arribar a sobrepassar més de 50 graus.



Termes naturals d'Alhama a Granada

Es troben a la Serra Tejeda i les seves piscines arriben a una temperatura de 47 graus, fins i tot a l'hivern. Durant els caps de setmana sol haver grans aglomeracions, així que recomanem visitar-les entre setmana. Algunes persones decideixen fer servir productes de dutxa, sense adonar-se de les conseqüències en l'entorn.



Llac Termal d'Alhama d'Aragó a Saragossa

Aquest llac, situat a prop del riu Xaló, té una extensió de dues hectàrees i conserva els 365 dies de l'any una temperatura d'entre 28 i 32 graus. L'aigua té una profunditat de dos metres i és el segon llac termal més gran d'Europa. Ha estat declarat Espai d'Interès Turístic d'Aragó.



Las Charcas de Lo Pagán en Murcia

Les aigües d'aquestes basses neixen al Mar Menor. Es tracta d'una de les majors zones de lodoterapia a l'aire lliure d'Europa. Els visitants poden beneficiar-se del gran valor terapèutic que brinden els seus llots. Gràcies als minerals que contenen, serveixen d'ajuda per a alleujar problemes ossis i cutanis. A més, són un exfoliant molt eficaç.



Les Aigües de la Fontcalda a Tarragona

Aquest paisatge es troba a prop de les serres de Mola i el Crestall, envoltat de muntanyes. Les seves aigües brinden beneficis medicinals gràcies al clorur i carbonat càlcic, el sulfat de magnesi i el clorur sòdic. A més, ofereix una zona perquè els petits puguin jugar i una àrea disposada per fer pícnic.