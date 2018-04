Aparten un professor de l'escola Maristes Anna Ravell de Barcelona per presumpte abús sexual a un menor

Un professor de l'escola Maristes Anna Ravell ha estat apartat cautelarment de les seves funcions com a docent després que una família del centre denunciés presumptes abusos sexuals a un menor.

A través d'un comunicat difós aquest dissabte, el director de la fundació del centre, Llorenç Claramunt ha explicat que ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia, dels Mossos d'Esquadra, del departament d'Educació, del Consorci d'Educació de Barcelona i de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat. A més, també n'ha informat la comunitat educativa de l'escola: "claustre, Consell Escolar, AMPA, comitè d'empresa i famílies".

La Fundació Anna Ravell ha detallat que, després d'escoltar la versió del docent, l'escola ha decidit "apartar-lo cautelarment de les seves responsabilitats i tasques docents fins que s'aclareixin els fets per part de les Autoritats i institucions competents".

Paral·lelament, tant la fundació com l'escola "han ofert tota l'atenció necessària a la família i a l'infant" i han explicat que estan "col·laborant amb les autoritats que investiguen el cas" per tal "d'aclarir els fets el més aviat possible".

A través d'un comunicat, la fundació ha subratllat que des del 2011 els maristes estan "desenvolupant i implementant un protocol de prevenció i de protecció dels infants en totes les escoles, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i també a les obres socials".