Protesta a Girona per les detencions dels CDRs

Desenes de persones –un miler segons la Policia Municipal– van concentrar-se de nou a la plaça del Vi de Girona ahir al vespre, en aquesta ocasió per mostrar el seu rebuig a les detencions de diversos membres dels CDRs –Comitè de Defensa de la República– que van realitzar Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil; reaccions que es van repetir arreu de les comarques catalanes. Entre els assistents, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el president de l'AMI, Josep Maria Cervera, i la parlamentària de Junts per Catalunya Gemma Geis. Les portaveus del CDR de Girona i de La Forja van manifestar el seu compromís amb la desobediència i que l'objectiu és «República o República». També hi van intervenir el president d'Òmnium i una portaveu de Taula per la Democràcia. Tots van coincidir que la justícia espanyola «no és ni justa, ni imparcial», de manera que Sergi Font, d'Òmnium, va alertar del risc que «demà podem ser qualsevol de nosaltres», en referència a les detencions que hi ha hagut des del setembre de l'any passat i fins al dia d'ahir.

El CDR de Girona va destacar que la repressió cap al moviment independentista va pujar «un nou graó» amb les detencions que es van dur a terme ahir de membres dels CDRs i va denunciar que l'arrestada a Viladecans, a qui s'investiga pels presumptes delictes de terrorisme i rebel·lió, està «segrestada a Madrid». «L'única acció és guanyar la República des dels carrers», cosa que va afirmar que s'havia d'aconseguir a través de la desobediència i de la vaga general.

Per La Forja, les detencions de membres del CDR són «l'enèssim atac de l'Estat espanyol contra les mobilitzacions, la democràcia i el poble català». Va retreure a l'esquerra espanyola que «ha restat silenciosa» davant d'aquests atacs i va reafirmar que La Forja és una organització amb caràcter «desobedient i combativa».

Taula per la Democràcia va insistir amb la nul·la justícia que se li hauria d'atribuir als que l'imparteixen a Espanya.