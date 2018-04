Reobren la causa contra 'El Chicle' per la presumpta violació a la seva cunyada

Tretze anys després de la presumpta violació de José Enrique Abuín a la seva cunyada, el Jutjat d'Instrucció número dos de Noia ha acordat reobrir la causa. La jutge considera reforçada la veracitat de la denúncia en apreciar similituds en el "modus operandi" de "El Chicle" entre aquest cas i uns altres que se li atribueixen indiciariament. Per això acusa a l'acusat de la mort de Diana Quer d'un suposat delicte contra la llibertat sexual. La magistrada assenyala a més que hi ha testimonis que mai van arribar a declarar després dels fets, l'any 2005.

"Quan estava davant de casa meva esperant a l'autobús per anar a l'institut es va apropar el meu cunyat en el seu cotxe i em va dir que pugés i que l'acompanyés perquè anava al banc a Rianxo a treure diners per tornar-los al meu pare. Va aparcar el cotxe en un descampat, al costat de la capella. Em va amenaçar amb un ganivet que va treure de la guantera del cotxe i em va dir que m'havia de despullar. Em va agafar el mòbil, el va guardar en el lateral del cotxe i no me'l va tornar", va afirmar Vanesa Rodríguez en el seu moment, quan va posar la denúncia.

Segons el seu relat, es va despullar perquè "tenia por". Tot seguit, el seu cunyat li va demanar que li fes una fel·lació i s'hi va negar. "Va treure una caixa de condons que tenia en la guantera del cotxe i em va dir que triés un sabor. Com em vaig negar a fer-ho, em va dir que em violaria. Es va posar el condó i em va penetrar diverses vegades, encara que no aconsegueixo recordar les que em va violar, va ejacular en una ocasió i no es va canviar de condó. Va durar uns 10 minuts".

No obstant això, les pressions familiars van acabar provocant que la germana bessona de Rosario Rodríguez retirés la denúncia. "El Chicle" va arribar a estar a la presó provisional uns mesos però va quedar en llibertat i lliure de culpa, aparentment, ja que la seva dona el va protegir i li va donar cobertura amb una coartada.

El cas es reobre després que el Jutjat número u de Ribeira remetés a Noia una part de les investigacions realitzades per la desaparició de Diana Quer. La Fiscalia, que entén que els fets no han prescrit, també havia sol·licitat la reobertura del cas