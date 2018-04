Xiulada a l'himne abans de començar la final de la Copa del Rei

Un any més, la final de la Copa del Rei, que enguany se celebra al Wanda Metropolitano, el nou estadi de l'Atlètic de Madrid, ha començat amb una xiulada a l'himne i al rei Felip VI. Com ja ha passat en les últimes tres finals, els aficionats del Barça han fet sentir el seu malestar amb l'Estat i la monarquia, en aquesta ocasió, però, a més de desplegar estelades han tenyit de groc les grades amb samarretes i pancartes per demanar la llibertat dels "presos polítics".

Tot i que l'himne ha sonat al seu màxim volum i que alguns aficionats del Sevilla han fet sentir la seva veu cantant l'himne a ritme de "lo, lo, lo", s'han pogut sentir els xiulets tant al camp com a la retransmissió de TVE.

Molts aficionats blaugranes han seguit la crida que s'ha fet a través de les xarxes demanant que les grades de l'estadi es tenyissin de groc per demanar la llibertat dels presos.

A les portes de l'estadi, però, s'han trobat que la policia espanyola els ha requisat samarretes grogues amb lemes independentistes, estelades i alguns xiulets a l'entrada de l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid. De fet, diverses penyes i associacions havien demanat a l'afició blaugrana que vestissin d'aquest color en solidaritat dels "presos polítics".

La Penya Barcelonista de Navàs ha explicat a través de Twitter que a un dels membres del seu grup li han requisat una bandera estelada que portava lligada a la motxilla al·legant que "fomentava l'odi". Amb tot, aquesta dinàmica no ha estat igual a tots als accessos a l'estadi, on sí que s'han vist estelades. En alguns controls també s'han requisat xiulets, segons han denunciat alguns culers.

Amb tot, les grades s'han tenyit de groc mentre ha sonat l'himne espanyol abans de començar la final de la Copa del Rei entre el Sevilla i el FC Barcelona.