Jorge Martín guanya a Austin i lidera el Mundial

El pilot espanyol de Moto3 Jorge Martín (Profunda) va endur-se la carrera del Gran Premi de les Américas per apuntar-se la segona victòria de la temporada, un triomf que li permet alçar-se al liderat del Mundial després del vuitè lloc d'Arón Canet (Estrella Galicia 0,0).

El madrileny va ser el més llest a Austin, i la seva estratègia la que millor va funcionar per acabar creuant primer la línia d'arribada com va fer en l'estrena del Mundial a Catar.

Martín, que va acabar el passat curs guanyant a València, dona continuïtat aquest any a un estat de gràcia que li col·loca líder del Campionat amb 55 punts, set més que Canet. El valencià no va tenir el ritme necessari per barallar pel podi, caient a la vuitena plaça i cedint el liderat del Mundial.

Segon va ser l'italià Enea Bastianini (Profunda), mentre que la baralla pel podi va ser fins a l'últim centímetre de carrera, on Marco Bezzecchi (KTM) va avançar a Andrea Migno (KTM).

Bezzecchi, tercer ara en el Mundial a 12 de Martín, va portar la davantera durant les primeres voltes, mentre que Fabio Di Giannantonio (Profunda) va prendre el seu testimoni a 12 voltes del final.

Martín, amb pneumàtic dur enrere, va guardar el seu atac per a les últimes sis voltes, on va posar-se per davant i va marcar un segon de diferència que li va donar el primer calaix del podi amb autoritat.