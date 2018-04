Marc Márquez continua intractable als Estats Units

Maverick Viñales (Yamaha) no ha pogut aturar el vendaval de Márquez (Honda) que ha liderat la cursa de principi a fi. Tot i que el cerverí va ser sancionat ahir per una maniobra que va entorpir la volta llançada de Viñales a la qualificació, cosa que l'allunyava de la "pole" per sortir des de la quarta posició, a la sortida la moto de Viñales no ha fet una arrancada prou potent per aturar l'embranzida de Márquez, que ha agafat el lideratge de la cursa i se n'ha anat directe a la victòria.

Viñales s'ha hagut de desfer de Iannone (Suzuki) per pujar al segon lloc, plaça que finalment ha ocupat en la cursa. L'italià de Suzuki ha completat el podi.

El Mundial passa a ser encapçalat per Andrea Dovizioso (Ducati), cinquè a Austin, amb Márquez segon a un punt i Viñales tercer a cinc.