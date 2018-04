Venda roses Sant Jordi | Els floristes confirmen que la venda de roses se situa entorn als set milions, 600.000 de les quals grogues

El president del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, ha assegurat que les roses grogues han "eclipsat" la resta de roses d'altres colors aquest Sant Jordi. Guillén estima que se'n vendran pràcticament les 600.00 roses grogues que hi havia a la venda, fet que la converteix en la segona més venuda, per darrere de la vermella.

El president del Gremi de Floristes de Catalunya ha afirmat a l'ACN que la xifra total de roses venudes "no deu estar lluny" dels set milions, tal com s'havia marcat el sector. Amb tot, Guillén ha destacat que la venda "està sent molt lenta" i desigual segons la zona. A més, el sector confia en què hi hagi "molta afluència a les botigues a última hora", després que els treballadors surtin de la feina. Segons el president del Gremi de Floristes de Catalunya, la xifra de vendes serà "positiva" gràcies, en part, al fet que la diada se celebri en un dia laborable.