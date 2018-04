Més energia per a més gent amb menys emissions

La població s´està multiplicant a un ritme sense precedents. Gegants com la Xina i l´Índia lideren un sòlid creixement de les classes mitjanes i del PIB mundial, cosa que tindrà un important efecte en la demanda d´energia en àmbit mundial i redibuixarà el mapa energètic. La clau per a un futur sostenible és donar resposta a aquesta necessitat i aconseguir l´equilibri entre la reducció de les emissions de diòxid de carboni i el foment del creixement econòmic, com es va fixar el 2015 en l´Acord París sobre el canvi climàtic (COP21). És possible?

L´informe Cepsa Energy Outlook 2030 analitza les tendències de la societat i els hàbits de consum en el món per aclarir com serà el mapa de l´energia en el futur. Per als propers anys s´albiren unes tendències sense marxa enrere que transformaran el sistema energètic que coneixem.



Tecnologia = consum energètic intel·ligent

Les noves tecnologies com el Big Data o l´Internet de les Coses acceleraran el canvi a través de noves formes d´estalviar energia, augmentar la productivitat i fins i tot revolucionar la manera de fer negocis.

Els avenços tecnològics milloraran l´eficiència, anticiparan les necessitats dels consumidors i els permetran interactuar amb els seus proveïdors.



Més electricitat i menys emissions a la carretera

Segons Cepsa, el 2030, la flota de vehicles de passatgers serà un 25-30% més eficient del que és avui dia. Si bé la flota en àmbit mundial seguirà sent proveïda majoritàriament per combustibles fòssils, per a aquest any, els vehicles elèctrics, més econòmics i competitius, hauran guanyat terreny i més del 40% de les matriculacions de vehicles lleugers seran de cotxes híbrids o elèctrics. Gràcies a la tecnologia, els motors de combustió interna seran més eficients, cosa que farà que la demanda de combustibles d´ús en carretera disminueixi en 1,7 milions de tones.

A Espanya, la companyia apunta que per al 2030, la meitat dels vehicles nous tindran algun tipus d´electrificació (híbrids, 35%, i elèctrics, 15%). En els motors de combustió s´imposarà la gasolina enfront del dièsel, les matriculacions baixaran a 13 anys, del 61% al 15%.



Mobilitat compartida enfront de vehicles privats

A la proliferació de cotxes elèctrics i vehicles autònoms, Cepsa suma la via de la mobilitat compartida com a solució al desafiament energètic. Això serà molt visible en el que anomenen ciutats entròpiques, com Nova Delhi, Bogotà o Rio de Janeiro. Aquest model de ciutat, amb baixos ingressos i alta densitat, que concentren el 55% de la població urbana mundial, acceptarà àmpliament aquesta alternativa. Altres ciutats com Londres, Nova York, Madrid i Tòquio (ciutats heretades), també ho acceptaran progressivament, davant d´altres com Abu Dhabi, Johannesburg o Los Angeles, que, per la magnitud de les distàncies i la baixa densitat de població, seguiran optant més per l´automòbil privat.



Energies renovables vs petroli i gas natural

Els productes del petroli seguiran liderant el mix energètic, tant mundial com espanyol, en el futur. De fet, el petroli suposarà gairebé la meitat de la demanda energètica el 2030, si bé experimentarà un gradual debilitament a causa, en part, de l´increment de l´ús de biocombustibles, els vehicles elèctrics i el gas natural, passant a Espanya d´un consum anual de 46 milions de tones equivalents (Mtoe) a 37 Mtoe.

El gas natural ocuparà el segon lloc i s´espera que augmenti gradualment la seva participació en el mix d´energia a causa de la substitució del petroli en les calefaccions d´edificis residencials i comercials, al seu potencial com a alternativa al carbó i l´ús moderat però creixent en camions i vehicles pesants.

L´electricitat representa aproximadament una quarta part de la demanda d´energia d´Espanya; i és en aquest segment en el qual les fonts d´energia renovables tenen més possibilitats d´expansió, especialment en forma d´energia eòlica i solar. La capacitat instal·lada de les renovables, eòlica i solar fotovoltaica, s´incrementarà a Espanya a 47GW i 29GW, respectivament; enfront dels 23GW i 7GW de l´actualitat. La capacitat hidroelèctrica es mantindrà constant, mentre que la capacitat nuclear podria reduir-se lleugerament.

Pel que fa a la biomassa, el creixement serà substancial a causa de la regulació que exigeix que el 8,5% del combustible d´ús en carreteres es fabriqui amb biocombustibles per tal de complir amb els objectius de la Unió Europea.