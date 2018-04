Girona la capital del mountainbike

Un any més torna la Girona MTB Challenge. Una cursa per etapes al llarg de tres apassionants dies. Aquest llarg cap de setmana la ciutat obrirà les seves portes per rebre a mig miler de ciclistes que gaudiran de tres recorreguts, 58, 80 i 51 quilòmetres, d'autèntica bicicleta de muntanya, però també dels serveis i oferta turística de la ciutat. El 29, 30 d'abril i 1 de maig, Girona serà la capital mundial del mountainbike.



20 nacionalitats per prendre part del Girona MTB Challenge. Arribaran des de tots els racons de la península. Des del País Basc a Andalusia, des de Portugal a la Comunitat Valenciana. Tampoc fallarà a la cita la gent de les Illes Balears. La representació internacional estarà liderada per països com Holanda, França o Bèlgica. Aquest cap de setmana desembarcaran a la ciutat més de



Dissabte 28 serà la primera presa de contacte amb la ciutat i la carrera. El moment per recollir el dorsal i donar la benvinguda a una Girona MTB Challenge que bategarà al Parc de les Ribes del Ter, al costat del Pavelló Girona-Fontajau. Aquest espai serà l'epicentre de la prova acollint l'arribada i la sortida, a les 10 del matí, de les tres etapes. La zona compta amb tots els serveis i comoditats per als corredors.



Els participants tenen la possibilitat de corre la cursa de manera individual o per parelles. Però més enllà de la classificació absoluta, l'organització premiarà els millors de cadascuna de les categories, màster 40, màster 50 i màster femení, i als equips més ràpids, masculí, femení i mixta.



El 29 d'abril començarà la lluita pel lideratge de la competició. El massís de les Gavarres serà on començarà la primera etapa del paradís single track. 58 quilòmetres i 1500 metres de desnivell positiu per donar vida al primer itinerari de la Girona MTB Challenge on els corredors faran front a les pujades més llargues del recorregut. El dilluns 30 d'abril arribarà el gran repte de la cursa, els 80 quilòmetres i 2000 metres de desnivell positiu de l'etapa reina. La part oest de la Ciutat cobrarà protagonisme, on la Vall de Llémena i Vilanna s'han convertit en un referent de la comarca pels seus senders de somni. La tercera i última etapa , la més ràpida, serà el dimarts 1 de maig. Un últim esforç de 51 quilòmetres i 1100 metres de desnivell positiu per sortir airosos del paradís single track i convertir-se en un autèntic finisher després de 189 quilòmetres i 4600 metres de desnivell positiu. La part nord de la ciutat a Sarrià de Ter serà la protagonista de les últimes pedalades.



La Girona MTB Challenge és més que una simple competició. Ofereix als participants la gran oportunitat de conèixer les belleses que amaga la ciutat i així descobrir l'entorn que l'envolta.