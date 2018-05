Els mestres de primària podran impartir matèries de l'ESO el proper curs

La Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ha publicat una resolució per la qual mestres de Primària podran accedir de forma "excepcional" a impartir matèries els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) el proper curs.

A la resolució, publicada aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i recollida per Europa Press, la Generalitat assenyala que podran impartir Matemàtiques, Llengua Castellana i Llengua Catalana "davant la insuficiència de professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí" a Secundària.

La Generalitat ha assenyalat que, per aquesta raó, ha previst "amb caràcter excepcional" que mestres puguin impartir classe en una d'aquestes tres especialitats docents a instituts si tenen reconeguda l'habilitació per impartir-les, una mesura que ha estat criticada pel sindicat de professors de Secundària Aspepc·Sps.

Prèviament, la direcció del centre ha d'haver definit el lloc a la plantilla docent de l'institut com a lloc del cos de mestres, corresponent als dos primers cursos de l'ESO.

Aquests llocs de treball ordinaris a instituts reservats a funcionaris del cos de mestres podran ser proveïts el proper curs per mestres, malgrat no haver estat destinats a instituts durant el curs actual 2017-2018.

Els mestres que en el curs 2017-2018 ja han exercit a instituts en llocs de treball de qualsevol especialitat podran continuar sent destinats a llocs de treball reservats a mestres per la fase d'elecció o per qualsevol de les diferents fases de proposta de les direccions.



ASPEPC·SPS: "ERROR DE PLANIFICACIÓ"



El sindicat de professors de Secundària Aspepc·Sps ha criticat la mesura implantada per la Conselleria d'Ensenyament, i ha retret el seu "error de planificació".

Fonts d'Aspepc·Sps han assegurat a Europa Press que la decisió d'Ensenyament crea un problema a interins de Secundària, i han considerat que pot ser "il·legal", per la qual cosa no han descartat impugnar-l