Ferides 26 persones en un accident entre un autobús i un turisme a Almeria

Un total de 26 persones han resultat ferides aquest divendres després d'una col·lisió entre un autobús de treballadors i un turisme al quilòmetre 8 de la carretera A-332 al municipi d'Almeria de Cuevas de l'Almanzora, de manera que 16 han estat traslladades a centres de salut i hospitals propers mentre que altres deu persones han estat ateses al lloc de l'accident.

Fonts del servei unificat d'emergències 112 Andalusia i fonts sanitàries han explicat a Europa Press que els fets han tingut lloc poc abans de les 17,40 hores, quan s'hauria produït l'impacte que ha fet que l'autobús caigués per un desnivell "a tres o quatre metres d'altura ".

Així, entre els ferits es troben quatre en estat molt greu, cinc en estat greu i 7 lleus. El centre coordinador ha activat un helicòpter del 061, l'equip d'emergències del 061 d'Almeria i a cinc equips mòbils de la zona de les poblacions de Pulpí, Mojácar, Vera, Cuevas de l'Almanzora i Huércal-Overa.

Els 16 ferits evacuats han estat distribuïts entre els hospitals de la Immaculada a Huércal-Overa i el centre hospitalari de referència de Almeria, l'Hospital Torrecárdenas. A més, una altra desena de persones han estat ateses pels dispositius d'atenció primària, sense necessitat de trasllat a cap centre hospitalari.

Fins al lloc s'han desplaçat també, alertats pel 112, Protecció Civil, Guàrdia Civil de Trànsit, Policia Local, i Bombers del Llevant, que han hagut de excarcerar una persona atrapada en un vehicle i ajudar a altres quatre ferits a sortir del habitacle en què es trobaven.

El servei unificat d'emergències ha precisat que l'autobús, que transitava per la via que comunica Cuevas de l'Almanzora amb Águilas (Múrcia), transportava un total de 23 treballadors més el conductor, de manera que després de l'impacte amb el vehicle es va precipitar per un petit desnivell.

No obstant això, fonts del Bombers del Llevant han incidit en que l'autobús no va arribar a bolcar i es va mantenir estable en la seva caiguda pel terraplè, el que va evitar que els passatgers sortissin del vehicle.

Les primeres hipòtesis del sinistre apunten que el conductor del turisme, d'uns 30 anys i que viatjava acompanyat, va efectuar un avançament i va xocar frontalment contra l'autobús, que va abandonar la via a causa de l'impacte, si bé els extrems es troben encara sota investigació per part de la Guàrdia Civil.

Per la seva banda, el cotxe ha quedat encastat contra una tanca, a l'altre costat de la calçada, el que va obligar a excarcerar el conductor del turisme; entre els més afectats per l'accident amb una fractura de fèmur.

Així mateix, el conductor de l'autobús presenta danys a la pelvis mentre que diversos passatgers de l'autobús han patit fractures i contusions a les cames, peus i cara, principalment. Tots ells acabaven de finalitzar la seva jornada laboral al camp.

Fonts de EPES no descarten que la xifra de ferits pugui variar. Algun dels ferits ha estat traslladat també a l'Hospital de Basa, a Granada.