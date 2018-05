Marc Márquez guanya a Jerez després d'una caiguda de Lorenzo, Pedrosa i Dovizioso

Marc Márquez ha guanyat el gran premi d'Espanya celebrat aquest migdia al circuit de Jerez després d'aprofitar una caiguda múltiple de Lorenzo, Pedrosa i Dovizioso durant la cursa. Zarco i Iannone van completar el podi. Desprésd de la victòria d'avui a Jerez, el pilot catalpa d'Honda es situa líder del Mundial.

El moment que va marcar la cursa del gran premi va arribar a 7 voltes del final. Dovizioso va intentar passar a Lorenzo, però se'n va anar llarg i Lorenzo li va tonar l'avançament per l'interior. Però el balear no va veure com arribava Dani Pedrosa, que va xocar amb ell i van arrossegar Dovizioso en la seva caiguda.

Per darrere els tres pilots del podi es van situar Petrucci i Rossi. Maverick Viñales només va poder ser setè.