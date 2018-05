Tim Wellens guanya amb autoritat a la costa de Caltagirone

Tim Wellens (Lotto Soudal) ha guanyat aquest dimarts la quarta etapa del Giro d'Itàlia, disputada entre Catània i Caltagirone sobre 202 quilòmetres. El corredor belga s'ha imposat en la llarga i dura rampa final a rivals com Michael Woods (EF Cannondale) o Simon Yates (Mitchelton-Scott) després d'una selecció creada pel seu equip. Rohan Dennis (BMC) manté el liderat i seguirà vestint de rosa.

Wellens, en un gran estat de forma, no ha donat cap opció a ningú. Ni tan sols un Woods que ha estat l'únic capaç de seguir-li la roda a l'empinada arribada als afores de la població propera a Catània. El belga, amb el grup en fila pel treball del Lotto, ha entrat en un petit tall però no ha atacat amb totes les seves forces fins els metres finals.

Després d'una llarga escapada neutralitzada a menys de 20 quilòmetres per al final, Wellens ha fet bons els pronòstics que el situaven entre els favorits per guanyar l'etapa i amb molta força ha donat el cop definitiu al canadenc Woods, mentre que Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo ) ha entrat tercer just davant de Simon Yates.