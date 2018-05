Battaglin reneix per guanyar al Giro després de quatre anys

El ciclista italià Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) s'ha imposat aquest dimecres a la cinquena etapa del Giro d'Itàlia, disputada entre Agrigent i Santa Nimfa (Vall del Belize) sobre 153 quilòmetres, aconseguint el premi després dels seus intents previs i en una jornada sense canvi de líder a la general.

Battaglin ha estat el més ràpid en l'arribada imposant-se a Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) i a José Gonçalves (Katusha) en un final trepidant al qual s'ha arribat després d'una llarga recta en pujada i un lleuger descens abans dels metres finals, on l'italià ha aconseguit renéixer i tornar a guanyar.

L'italià de l'LottoNL-Jumbo, als seus 28 anys, ha aconseguit a Santa Nimfa la seva tercera victòria d'etapa al Giro d'Itàlia després de les aconseguides el 2013 i 2014. No guanyava des del 24 de maig del 2014 quan va aconseguir la catorzena etapa de la ronda italiana, de manera que amb aquesta victòria reapareix en l'elit professional després de ser tercer dimarts a la quarta etapa d'aquest Giro.

Precisament el guanyador de la quarta etapa, el belga Tim Wellens (Lotto Fix All), ha tornat a deslligar les hostilitats en la pujada cap a Santa Nimfa i ha fet mal en un gran grup molt estirat i de poques unitats, encara que això no fos únicament a causa de la duresa de la rampa i l'atac sinó també per una caiguda important a falta de 13 quilòmetres.

S'hi ha vist involucrat l'italià Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), que ha tornat al gran grup amb ajuda dels seus companys, encara que reservant a Giovanni Visconti per buscar un triomf d'etapa que ha tingut a prop, entrant finalment segon a meta, amb el seu cap de files novè.

Una caiguda que sí que ha tingut conseqüències ha estat la del colombià Miguel Ángel López (Astana), que ja adolorit en el seu genoll ha sortit de la carretera fent un recte en un revolt i ha anat a terra, a falta de 5,5 quilòmetres per a la meta , a la qual ha entrat amb 42 segons perduts malgrat l'ajuda de Luis León Sánchez.

No hi ha hagut més problemes pel que fa a temps perdut d'entre els candidats a la general, però sí que s'ha vist allunyat de les primeres posicions en la pujada prèvia a la meta un Chris Froome (Sky) que ha patit més fins i tot que Rohan Dennis (BMC ), el líder, que ha aconseguit mantenir un dia més la 'maglia rosa' de líder, aconseguida en la segona jornada.

L'etapa ha estat marcada per una escapada pràcticament des de la sortida integrada per Laurent Didier (Trek), Ryan Mullen (Trek), Eugert Zhupa (Wilier Triestina) i Andrea Vendrame (Androni), que han aprofitat les tensions entre els seus companys per anar-se en solitari i aguantar el tipus fins a gairebé 2 quilòmetres de la meta.

Per aquest dijous arriba el primer gran atractiu del Giro d'Itàlia, amb la sisena etapa arribant a l'Observatori Astrofísic del volcà Etna 164 quilòmetres després de la sortida a Caltanissetta. Seran 15 quilòmetres d'ascensió inèdita al Giro amb un pendent màxim del 16% i al qual s'arribarà després d'una primera part d'etapa dura amb carreteres revirades.