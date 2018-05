Les bosses gironines tornen un any més al diari per Temps de Flors

Durant el transcurs de Temps de Flors, a la redacció de Diari de Girona estaran disponibles un any més les bosses gironines. Enguany s'ha ampliat la col·lecció a quatre models, a diferència dels dos de l'any passat.

Com aconseguir la bossa

Per als subscriptors del diari, les bosses tindran el preu de 2 euros per unitat. Cal tenir en compte que els subscriptors hauran de presentar, de manera imprescindible, les targetes respectives que validen la subscripció.

Per a la gent que no estigui subscrita les bosses seguiran tenint el preu de 2 euros, però per aconseguir-la també hauran de comprar el diari del dia.

Quan aconseguir-la

La gent que estigui interessada per obtenir alguna de les bosses gironines, podrà anar a l'edifici del Diari de Girona que estarà obert tots els dies, durant els dos caps de setmana de Temps de Flors també, de 10:00 h del matí fins les 14:00 h i de 16:00 h de la tarda fins a les 20:00 h.