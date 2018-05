Una càrnia mallorquina netejava el gènere podrit amb KH7 i el venia com 'gourmet'

Carn caducada en 2016 estava emmagatzemada a Cárnicas Luis per a la seva venda al públic, rates en els magatzems i productes químics com KH7 per netejar el gènere podrit. Els quatre propietaris d'aquesta empresa familiar, situada al carrer Mar Mediterrani de Santa Ponça, haurien falsificat les dates o simplement congelaven els productes sense ella, per la qual cosa seria impossible determinar la seva trazabilitat. Un total de dues tones de productes carnis han estat immobilitzats.

La investigació conjunta de la Unitat Contra Xarxes d'Immigració i Falsedat (UCRIF) de la Policia Nacional i la inspecció de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut es va iniciar el passat mes de gener arran de les denúncies de treballadors i exempleats de Cárnicas Luis per la situació d'explotació laboral a què estaven sotmesos i les pèssimes condicions higièniques de la carn.

Els empleats de Cárnicas Luis eren obligats a treballar fins a 84 hores setmanals, sense pagues extra i vacances limitades per 1.200 euros al mes. Eren acomiadats de manera improcedent si estaven de baixa per un accident en la mateixa empresa o per malaltia. També els obligaven a conduir vehicles en pèssimes condicions. Un total de sis dels nou de la seva flota no tenien la ITV passada. Ells mateixos han denunciat a la policia que havia rates en els magatzems i que s'usaven productes químics com KH7 per netejar la carn podrida, segons ha informat IB3.

A partir d'aquest instant, els investigadors van activar l'anomenada 'Operació Pork'. Durant els registres van detectar que elaboraven productes com hamburgueses sense autorització, havia carn congelada sense etiqueta i alguns aliments caducats des de l'any 2016. Moltes etiquetes haurien estat falsificades.

Els amos de Cárnicas Luis també haurien incorregut en un presumpte delicte d'estafa al vendre a restaurants, hotels i comerços supòsits productes carnis "Gourmet" quan, en realitat, eren d'una qualitat molt inferior.