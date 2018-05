Un professor gallec sobre la sentència a 'La Manada': "La noia sap al que va"

Va saltar als mitjans el 2016 després que diversos alumnes l'acusessin de fer comentaris sexistes en les seves classes de Matemàtiques. Dos anys després, aquest professor titular de la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), agita la polèmica amb la seva anàlisi sobre la sentència de 'La Manada'. Luciano Méndez Naya presenta les seves opinions al·legant que estan basades en l'"objectivitat" d'una persona que té un "clar concepte de la Justícia". En deu minuts ofereix la seva visió del que va passar aquella nit de 'San Fermines' de 2016, el clam social contra la sentència i el paper del tribunal que va jutjar el cas. El docent advoca per la lliure absolució dels condemnats, apunta a una falsa denúncia per part de la víctima, critica la decisió dels jutges per deixar-se portar per la pressió social i lamenta que es legisli a cop de protestes.

"Per a mi, el que va passar a Pamplona aquell dia va ser simplement que la noia es va veure sola, borratxa, sense tenir què fer a San Fermin, sense amics ... Es troba a cinc nois amb ganes de marxa i els acompanya... Es va morrejant amb ells clarament. La noia sap al que va". Reconeix no haver vist cap vídeo - perquè "no ho necessità" - però sense cap embut afirma que la víctima "es deixa fer": "Estic convençut, pels meus indicis, pel que diu la sentència, que la noia la gaudeix de la situació ".

Luciano Méndez s'aventura a donar dues hipòtesis sobre el que va passar a San Fermines. A la primera insinua afany de venjança per part de la jove: "Van marxar i la van deixar tirada, cosa poc elegant però tampoc punible. No se'ls pot ficar a la presó per no ser elegants amb la noia. La fan servir, la deixen tirada i li roben el mòbil. Ella es veu sola i diu 'A ver que carallo hago? ".

En una segona interpretació acusa la denunciant d'ordir un pacte amb 'La Manada': "Ella va pensar: 'He de denunciar això com violació perquè em donin la píndola del dia després'. La noia sap que van ejacular dins". Entre els múltiples comentaris que va generar el controvertit vídeo, el professor de Matemàtiques descobreix que la píndola abortiva es dispensa lliurement a majors d'edat i sense recepta mèdica, però això no el porta a replantejar-se els seus arguments. Al contrari, critica la mesura i aprofita per llançar un brutal atac al feminisme: "Que la píndola se li doni a qualsevol borratxa que arribi demanant-la no em sembla bé. Encara que no li agradi al feminisme radical, que vol píndoles abortives per esmorzar al matí ".

Com a conclusió, resumeix: "Lliure absolució pels nois de la Manada".El docent també recrimina la sentència als magistrats i sosté que els tres es van conjurar: "Busquen una manera de salvar la dignitat de la Justícia, a mig camí entre complir amb la professió i amb l'histerisme social. Condemno als jutges. No es pot caminar amb mitges tintes", exposa. Els acusa de no voler "crear conflicte social" i apunta que si la judicatura "cedeix en aquestes menudeses" es sembra "el caos".En el seu relat defensa que la víctima va interposar una denúncia falsa i que s'han d'endurir les penes en aquests casos. "No podem condemnar a la noia, que és el que calia fer: 'neniña' ho sento, però no ens vinguis aquí amb les teves tonteries", deixa anar amb menyspreu. Considera que el Codi Penal s'ha de revisar, tant per modificar les lleis contra els agressors sexuals com contra els falsos denunciants. "Si la llei és molt dura amb els homes hi haurà dones que s'aprofitin", jutja.