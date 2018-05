Un 40,8% de catalans voldria que fos un Estat independent

Un 48% de catalans veu bé que Catalunya es converteixi en un Estat, mentre que un 43,7% ho rebutja, un 5,7% no ho sap i un 2,6 no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat presentada aquest divendres pel seu director, Jordi Argelaguet.

Respecte a una enquesta del CEO al gener d'aquest any, els canvis són substancials: un 40,8% de catalans volia llavors la independència, un 53,9% la rebutjava, un 3% no ho sabia i un 2,3 no contestava.

Argelaguet ha interpretat que al febrer el soberanisme no passava pels seus "millors moments" sinó incertesa, mentre que ara podria sentir-se enfortit per fets com la recent posada en llibertat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Les dades de l'enquesta d'aquest divendres sí que s'assemblen, no obstant això, als d'una altra enquesta del CEO d'octubre de 2017, el mes de l'1-O, quan un 48,7 donava suport a la independència i un 43,6 la rebutjava.

L'enquesta publicada aquest divendres, amb un marge d'error del +-2,53%, es va fer a 1.500 catalans del 7 al 27 d'abril, és a dir, en plenes negociacions entre independentistes per desbloquejar la legislatura a Catalunya i investir un president.



SENTIMENT DE PERTINENÇA

Preguntats pel sentiment de pertinença, un 32,9% d'enquestats diu sentir-se tan espanyol com català; un 28,1% només català; un 22,8% més català que espanyol; un 5,9 només espanyol; un 5,1 més espanyol que català, un 1,7 no ho sap i un 3,5 no contesta.

També es pregunta per l'organització política de Catalunya: un 40,8% voldria que fos un Estat independent; un 24% que seguís sent una comunitat; un 22,4%, un Estat dins d'una Espanya federal; un 6,3%, una regió d'Espanya; un 4,6% no sap i un 2% no contesta.

Respecte als sondejos anteriors, totes les variables es mantenen bastant estables menys la de l'Estat federal, que cau respecte a enquestes anteriors: al juny un 30,5% els catalans apostaven pel federalisme, gairebé 8 punts més.



PRINCIPALS PROBLEMES

Preguntats pel principal problema actual a Catalunya, el més citat pels enquestats amb un 31,6% és 'les relacions Catalunya-Espanya', seguit de la insatisfacció amb la política, que aconsegueix el 27,2% de respostes.

Els altres tres principals problemes citats --la resta no superen el 3%-- són l'atur i la precarietat laboral amb un 13,3%; la necessitat de millorar les polítiques socials amb un 6,8%; i el funcionament de l'economia amb un 3,8.