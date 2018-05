Bennett arrabassa la glòria a Viviani i Yates manté la 'maglia rosa'

El ciclista irlandès Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) s'ha portat aquest divendres la setena etapa del Giro d'Itàlia, disputada entre les localitats de Pizzo i Praia a Mare sobre 159 quilòmetres, en imposar a l'esprint a l'italià Elia Viviani (Quick-Step Floors ), mentre que el britànic Simon Yates (Mitchelton-Scott) conserva el liderat.

Bennett, quart irlandès a guanyar una etapa a la ronda transalpina i primer en aconseguir-ho des que ho fes el 1987 Stephen Roche, ha 'robat' la victòria a Viviani a la volata final, on l'italià va pagar l'esforç d'haver liderat al gran grup en els últims quilòmetres.

Amb l'arribada en grup, la classificació es manté sense canvis, per la qual cosa Yates seguirà vestint la 'maglia rosa' al defensar els 16 segons d'avantatge sobre l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) i els 26 sobre el colombià Esteban Chaves (Mitchelton- Scott), segon i tercer de la general.

Després de la dura ascensió a l'Etna de dijous, els ciclistes van poder recuperar-se en una etapa pràcticament plana per la regió de Calàbria. No obstant això, el grup tot just havia recorregut dos quilòmetres quan es va forjar l'escapada del dia, amb els italians Davide Ballerini i Fausto Masnada (Androni Giocattoli) i l'espanyol Markel Irizar (Trek-Segafredo).

No obstant això, amb el pas dels quilòmetres Masnada va caure del trio i es va sumar a ell el rus Maxim Belkov (Katusha), que va agafar el testimoni del seu company Tony Martin, que havia tractat de marxar en solitari res més començar la prova. Els tres van arribar junts amb un altíssim ritme, de més de 40 km / h, a Amantea, on atresoraven més de dos minuts d'avantatge sobre el gruix dels ciclistes.

A 80 quilòmetres per a meta, el grup va començar a treballar per donar caça als escapats, reduint la seva renda a una mica més d'un minut i mig. Mentrestant, Ballerini s'adjudicava l'esprint intermedi de Guardia Piemontese Marina per davant de Belkov i d'Irizar. Els dubtes en el grup perseguidor van permetre als tres seguir escapant.

No obstant això, en el suau ascens a Scalea es va iniciar la seva neutralització, que va córrer a càrrec de LottoNL-Jumbo i Trek-Segafredo; a 16 quilòmetres, el seu avantatge era només de 13 segons, el que vaticinava l'arribada massiva, i a menys de 10, després d'un intent de formar-se un grup davanter, va quedar completament anul·lada l'aventura.

A l'entrada als túnels finals abans d'entrar a Praia a Mare, el pilot va començar a estirar-se i, a falta d'un parell de quilòmetres l'italià Elia Viviani (Quick-Step Floors), portador de la 'maglia ciclamino' del líder de la classificació per punts, es va posar al capdavant a la recerca d'una victòria a l'esprint, la seva especialitat.

Se les prometia felices, però gairebé sobre la línia de meta va aparèixer Bennett per prendre-li la victòria i signar el seu primer triomf en una gran volta. L'italià Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida) va completar el podi de la jornada, sense canvis en la classificació per l'arribada en grup.

La ronda continuarà aquest dissabte amb la disputa de la vuitena etapa, de 209 quilòmetres entre Praia a Mare i Montevergine di Mercogliano, segona arribada en pujada de la cursa amb un pendent mitjana del 6%.