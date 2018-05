L'exdirector de l'Oficina Antifrau va cobrar indegudament 70.000 euros

L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso va cobrar gairebé 70.000 euros en triennis i complements indegudament percebuts, segons un informe de la Sindicatura de Comptes que detecta irregularitats comptables en la gestió de l'entitat que podrien ser delictives.

L'informe és fruit de la investigació que la Sindicatura de Comptes ha dut a terme sobre els comptes de l'Oficina Antifrau corresponents a l'exercici de 2015, quan era dirigida per Daniel de Alfonso, destituït el juny de 2016 després de divulgar la polèmica gravació d'una conversa amb l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz.

La Sindicatura ha constatat cobraments indeguts per part de De Alfonso i la seva directora adjunta, així com irregularitats en la incorporació del personal funcionari a l'entitat -que va ser emprat de forma directa, sense convocatòria pública-, i en les despeses de subministraments i serveis, així com en pagaments de complements i de tiquets restaurants.

L'informe assenyala que almenys tres de les irregularitats detectades, entre elles el pagament dels triennis i dels complements de qualitat abonats al personal d'Antifrau, poden "donar lloc a fets perseguibles administrativa i judicialment".

Fonts de la Sindicatura han precisat a Efe que, si bé l'informe no es remetrà a la Fiscalia, en no apreciar il·lícit penal, sí que es traslladarà al Tribunal de Comptes, en haver-se trobat responsabilitat comptable, perquè prengui les mesures que consideri oportunes.

Concretament, la Sindicatura de Comptes assenyala que el director d'Antifrau no tenia dret a cobrar el trienni que va generar a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), en ser un alt càrrec, de manera que presumptament va cobrar de forma irregular un excés de 49.086 euros .

Segons l'informe, l'Oficina no va calcular correctament els triennis generats en altres administracions pels seus funcionaris i els va ser incrementat "irregularment" cada vegada que es tenia dret a un de nou.

Una altra de les infraccions que detecta la Sindicatura és que De Alfonso i la seva exdirectora adjunta, Maite Masià, van cobrar sengles complements de qualitat de 20.005 i 9.721 euros, respectivament, als quals no tenien dret donada la seva condició d'alts càrrecs.

A més, afegeix el dictamen, el director de l'OAC i el llavors responsable de l'àrea d'Administració i Recursos Humans "es van aplicar percentatges superiors al 5% del que estableixen les bases de càlcul del complement de qualitat sense cap justificació".

La Sindicatura de Comptes veu també irregular la incorporació de funcionaris en Antifrau al llarg de l'any 2015, atès que van ser emprats de manera "directa, sense cap convocatòria pública per a cobrir les places" i malgrat que no es donaven els requisits d'excepcionalitat i urgència que estableix la normativa.

També denuncia l'informe que l'OAC no va aplicar "mesures de contenció de la despesa equivalents a les adoptades per la Generalitat", com ho demostra el pagament dels complements de qualitat o tiquets restaurant.

Així mateix, la Sindicatura adverteix que els alts càrrecs d'Antifrau "no van formular la declaració d'activitats ni la declaració patrimonial i d'interessos" ni es va facilitar a aquest òrgan de control dels de la resta del personal, com seria preceptiu.

Pel que fa a la gestió pressupostària, la Sindicatura alerta que les modificacions de crèdit d'Antifrau no es van tramitar d'acord amb la normativa vigent i es va imputar en l'exercici de 2015 despeses no realitzats per valor de 468.122 euros, que corresponen a provisions de despesa per crèdits no consumits.

A més, per a la Sindicatura de Comptes, el sistema de gestió pressupostària, comptable i de contractació d'Antifrau "tenia mancances i poca fiabilitat".