3 Activitats per fer amb els més petits aquest cap de setmana

Arriba el cap de setmana i no sabeu què fer amb els nens. Aquí teniu una petita ajuda amb algunes activitats on poder gaudir d'una bona estona.



Didi's Day Out in the Park

19 de Maig

Biblioteca Carles Rahola - 11:30 h

Un dissabte més, farem una hora del conte en anglès. Per avui us tenim preparades més històries i aventures que li tocaran viure a la "Didi the Dragon". Un bon dia de primavera, mentre passeja pel parc, descobrirà tota mena de coses ben curioses i sorprenents.

Públic: infants de 2 a 7 anys



Espectacle d'ombres xineses: Ubuntu

19 de Maig

Museu del Cinema - 19 h

En el marc de la Nit dels Museus us oferim l'espectacle Ubuntu, concebut, dirigit i representat per la companyia Oliveira Aalcedo.

"Les cultures xosa i zulú tenen una paraula, ubuntu, que per a ells té un significat com ara 'jo sóc perquè pertanyo a'. Fa referència, per tant, a la delicada xarxa d'interrelacions que s'estableix entre els membres d'una comunitat. Una persona amb ubuntu dóna suport als altres i se sent feble quan els seus són humiliats o sotmesos a la injustícia. La Companyia Olveira/Salcedo trasllada al llenguatge del teatre d'ombres aquest concepte i, per fer-ho, ens explica la història d'un grup de nens i les aventures que viuran. Són d'aquella mena de nens que, pel fet de tenir característiques distintives, sovint són objecte de burles i d'allò que avui es coneix com a bullying. Junts emprendran un viatge fabulós que els enfrontarà a situacions perilloses però que, a la vegada, els ensenyarà que la col·laboració i la cooperació permeten superar els obstacles més difícils.(...)"

Espectacle per a tots els públics.



Cobla Bisbal Jove, 'Ssshhhht!!'

19 de Maig

Auditori - Teatre Espai Ter, adults 12 € i menors de 10 anys 9 € - 19:30 h

La Cobla Bisbal Jove torna a crear un espectacle nou conjuntament amb l'actor David Planas, "Ssshhht!". Cobla, humor i música són l'eix central d'aquest espectacle per a totes les edats, de 0'95 a 99'95 anys.