La fiscal retira l'acusació d'agressió sexual al narcotraficant de la Jonquera

La fiscalia ha retirat l'acusació per agressió sexual contra el narcotraficant de la Jonquera acusat de violar un client per "venjança" perquè l'havia delatat a la policia. Durant el judici, que s'ha fet aquest dijous a l'Audiència de Girona, la víctima no ha reconegut l'acusat i, a més, ha argumentat que la roda de reconeixement durant la qual va identificar el processat va ser per videoconferència i "no veia bé" els sospitosos. Els fets es remunten a l'agost de 2015. Segons l'acusació pública, la víctima va anar a comprar dos grams de cocaïna a casa de l'acusat i del seu germà. El conflicte es va originar quan es va adonar que era de "baixa qualitat" i va tornar per reclamar que li canviessin la substància. Per això, la fiscalia manté l'acusació contra els dos germans per tràfic de drogues i sol·licita que els condemnin a 6 anys de presó.

El principal acusat s'enfrontava a 20 anys de presó i a pagar una multa de 2.720 euros per violar un client que l'havia delatat a la policia. Al final del judici, però, i tenint en compte la declaració de la víctima, la fiscalia ha retirat l'acusació per agressió sexual amb penetració. A l'informe, la fiscal ha argumentat que, tot i que els informes forenses demostren que el van violar, no hi ha suficient càrrega probatòria per atribuir l'agressió sexual al processat.

Durant la declaració de la víctima, la fiscal li ha demanat que mirés els dos acusats (que són germans) perquè reconegués si hi havia l'agressor entre ells. "No els reconec, va ser un home que duia una cicatriu a la cara, aquesta imatge em quedarà gravada per a tota la vida", ha indicat. A més, també ha especificat que la roda de reconeixement la va fer per videoconferència i que no veia bé els sospitosos.

La víctima (que també ha arribat conduït pels Mossos d'Esquadra perquè està a la presó) ha negat haver rebut cap tipus d'amenaça o pressió dels dos acusats o del seu entorn.

Sí que ha explicat, però, que el 20 d'agost del 2015 va anar a comprar dos grams de cocaïna a un pis de la Jonquera. Tot i que ha dit que almenys en "dues o tres ocasions" li havia comprat la droga a un dels processats, no ha estat capaç de recordar si va ser el traficant a qui va recórrer el dia dels fets.

Quan va tenir la droga, per la qual inicialment va dir que havia pagat 120 euros i al judici ha afirmat que eren uns 80, va voler "comprovar" la puresa de la mercaderia. Llavors, es va adonar que era de "baixa qualitat i va tornar a l'habitatge, situat a la carretera N-II, per exigir que li canviessin. Aleshores, els traficants a qui havia comprat la substància el van agredir, segons la seva versió, i el van llançar per les escales.

Un taxista que estava a fora l'edifici i ho va veure va avisar els Mossos d'Esquadra. "Ens va dir que li havien robat 120 euros perquè no li havien donat la droga", ha especificat una de les agents.

Unes hores més tard, el client va rebre una trucada telefònica. Segons ha concretat, els traficants li van dir que tornés al pis per arreglar-ho i que li donarien "millor material".

Quan hi va arribar, però, es va trobar amb tres persones dins l'immoble que el van empènyer contra un sofà. Mentre dos el subjectaven pels braços, el tercer li va abaixar els pantalons i el va violar. "Ho va fer per humiliar-me perquè pensava que jo m'havia xivat", ha explicat la víctima que ha continuat subratllant que l'agressor sexual no era cap dels dos acusats.

Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir lesions consistents en fissures, hematomes i contusions, a més de dolor a la zona lumbar. Després de la violació va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar denúncia.

Escorcolls



Arran de la investigació, el 25 d'agost la policia va fer un escorcoll al pis on suposadament els dos germans traficaven. Hi van trobar diners en efectiu amagats en diferents llocs, 80 grams de haixix i 1,3 grams de cocaïna. La droga té un valor de 1.193,81 euros. En total, van entrar a dos pisos perquè quan els agents van entrar al que la víctima havia assenyalat van veure com un dels germans llançava un paquet per la claraboia.

Per això, també van baixar al primer pis, que també era propietat dels dos germans i van demanar a un home que els hi va obrir la porta si accedia a que entressin a escorcollar l'immoble. Va dir que sí i, a dins, van localitzar una bossa amb diners dins el vàter. Aleshores, van demanar via telefònica una ordre judicial al jutjat, que ho va autoritzar tot i que no va dictar la interlocutòria fins uns dies després.

Per aquests fets, la fiscalia atribuïa al principal acusat un delicte contra la llibertat sexual per agressió sexual amb penetració, un delicte contra la salut pública i un delicte lleu de lesions (per la primera pallissa al client). Demanava que el condemnessin a 20 anys de presó i a pagar una multa de 2.720 euros.

Com que finalment ha retirat l'acusació per la violació i també per la primera agressió, només ha mantingut la petició de 6 anys de presó per un delicte contra la salut pública. És la mateixa pena a la que s'enfronta el germà.

Els dos acusats s'han negat a respondre a les preguntes de la fiscal al judici i només han contestat als seus advocats. Tots dos s'han desvinculat dels fets.

Les defenses dels dos acusats demanen l'absolució i, a més, consideren que l'escorcoll al segon pis s'ha d'anul·lar perquè no comptava amb ordre judicial. El cas ha quedat vist per a sentència.