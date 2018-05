Què fer per escapar de Temps de Flors

Si ets dels veïns de Girona, i ja et coneixes totes les exposicions de pe a pa i comences a estar una mica cansat de les aglomeracions i de les estressants onades de gent portades per Temps de Flors, et proposem alguns plans per poder escapar de la gran convocatòria floral de la ciutat. Què millor que apartar-te de la capital per desconnectar.

Aquestes són algunes de les activitats que podran servir per deixar Temps de Flors fora de pla:



La Ruta del vi DO Empordà

La Costa Brava ofereix un excel·lent territori on practicar enoturisme de molta qualitat. La Ruta del vi Do Empordà, aconsegueix mostrar una tradició molt arrelada a aquesta terra. La ruta inclou visites a cellers, àpat entre vinyes, estades a cellers situats en bells paratges naturals, entre moltes altres activitats.



Itinerari de la Mare de Déu de les Salines al Roc de Frausa

Fer un itinerari, pot ser una altra manera per desconnectar del caos, sempre que el temps ens acompanyi. De la Mare de Déu de les Salines al Roc de Frausa, permet gaudir d'una magnífica panoràmica sobre el Pirineu Oriental presidida per l'imponent massís del Canigó.

Aquesta ruta presenta una gran diversitat d'hàbitats forestals on predominen els boscos coníferes, alzinars muntanyencs i arbres caducifolis.

El punt de sortida com el d'arribada es troben en el santuari de la Mare de Déu de les Salines.

No hi ha millor manera per relaxar-se que fer aquest itinerari amb amics, familiars o mascotes, de 6,19 quilòmetres, on la natura serà l'únic que t'envoltarà.



El Cinema sempre és una opció viable

Si no es té temps per poder marxar de l'absorbidor Temps de Flors, una opció que tothom pot tenir a l'abast és anar al cinema. Res millor que seure a una butaca i gaudir d'un film a màxima qualitat.

Tot i seguir a Girona, es podrà aconseguir un moment de calma per deixar de banda el festival per excel·lència de la capital de comarca.