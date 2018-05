El PSOE alerta que el Govern Torra és "difícil que sigui viable jurídicament"

La secretària d'Igualtat del PSOE, Carmen Calvo, ha alertat aquest diumenge que el Govern anunciat per Quim Torra "és difícil que sigui viable jurídicament", "políticament és un afront" i des del punt de vista de la igualtat és una ostentació de "masclisme sense comptar amb els dones". Calvo ha mostrat el suport del seu partit al govern espanyol i al seu president, Mariano Rajoy, en la resposta a l'executiu de Torra en "la defensa de la democràcia i de l'estat constitucional del país". "No esperem res de Torra, és un perfil xenòfob, ultranacionalista, fonamentalista i antidemòcrata", ha assenyalat Calvo.

Calvo ha titllat "la proposta de Govern del president Torra com una veritable i greu provocació". Segons la representant del PSOE, Torra "vol convertir la política de Catalunya en un joc irresponsable i immadur on sembla que el que menys li importa és Catalunya". Ha criticat que "el duo Puigdemont i Torra s'ha convertit en un veritable malson i un calvari pels interessos de Catalunya".

Ha recalcat que "com a socialistes" defensaran la Constitució i donaran suport al govern espanyol "en una reformulació necessària i una resposta" davant aquest govern que "jurídicament és difícil que sigui viable", ja que "aquests són els precedents jurídics que tenim a les sentències del mateix TC".

En aquest context, Calvo no ha fet referència explícita a la notícia que Rajoy ha pactat amb Ciutadans i PSOE mantenir el 155 mentre estudia la "viabilitat" del nou Govern. Només ha ressaltat que "és evident que Sánchez i Rajoy trobaran la resposta que necessita un capítol més de la defensa de la democràcia i de l'estat constitucional del país".

"No esperem res de Torra, és un perfil xenòfob, ultranacionalista, fonamentalista i antidemòcrata dits i expressats per ell mateix i no hi cap cap perdó perquè el pensament s'expressa perquè es té", ha indicat.