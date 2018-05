Torra confia que el govern espanyol «no incomplirà la llei» i demà es publicaran els nomenaments del seu Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, està convençut que el govern espanyol "no incomplirà la llei" i aquest dilluns es publicarà al DOGC no només el decret de creació i estructura del Govern sinó també el dels nomenaments. "No em puc imaginar que el govern espanyol incomplirà la llei", ha afirmat Torra a Vilafranca del Penedès, on ha visitat la Fira de Maig.

Torra ha respost així al govern espanyol, que en una carta ha donat llum verda només al decret de formació del Govern, però no al que recull els nomenaments, perquè inclou els noms de consellers empresonats o a l'exili. El president del Govern confia que dimecres vinent, data prevista per a la presa de possessió dels consellers, "s'aixequi definitivament el 155". D'altra banda, Torra ha demanat una reunió a tres bandes amb el president Rajoy i amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i ha tornat a emplaçar-los al "diàleg".

Rodejat de centenars de ciutadans que han volgut saludar i fotografiar-se amb el nou president, Quim Torra ha respost al cap del govern de l'Estat, Mariano Rajoy i a la seva voluntat de no publicar el decret de nomenaments al DOGC. "No em puc imaginar que el govern espanyol incompleixi la llei i esperem que demà es publiqui el decret d'àmbits i estructura del govern i també el de nomenaments", ha valorat Torra. Així mateix ha recordat que és el president de la Generalitat "el que té la facultat de nomenar els consellers".

En aquesta línia s'ha mostrat convençut que aquest dimecres, tal i com estava previst, s'aixecarà "definitivament el 155 perquè aquest país necessita avançar". Ha afegit que Catalunya té un "bon govern" que vol començar a fer feina.

Torra ha aprofitat l'ocasió per tornar a demanar a Rajoy "diàleg" i ha dit que confia que en els propers mesos sigui aquesta paraula la que presideixi la política. "La política no pot dialogar amb la justícia i demano al govern espanyol que deixi de judicialitzar la política", ha reclamat. El president també ha explicat que ha estès aquesta petició de diàleg al PSOE i al seu secretari general, Pedro Sánchez.