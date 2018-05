Els cinc hàbits que has de canviar en el teu dia a dia per perdre pes

Estàs pensant en perdre pes de cara a l'estiu per lluir millor el banyador o simplement per sentir-te més saludable però no et pots permetre una dieta massa exigent o una rutina d'exercicis que t'ocupi vàries hores al dia? Doncs et proposem, tant si no tens temps com si no ets molt aficionat a l'esport, cinc petits canvis que pots portar a terme en el teu dia a dia i que poden ajudar-te a perdre pes sense massa esforç. La constància, això sí, és més que important.



Camina més: amb mitja hora al dia serà suficient

No cal córrer ni tan sols anar al gimnàs i passar-te hores a sobre d'una bicicleta estàtica. Intenta caminar més. Hi ha estudis científics que demostren que es pot perdre pes només caminant 15 minuts després de cada àpat: defuig el sofà i posa't en marxa, després de dinar és el que el teu cos necessita.



Agafa la bici per moure't per ciutat

Agafant la bici i deixant el cotxe a casa cumpliràs un doble objectiu: estalviaràs diners en gasolina i en aparcament i, a més, aconseguiràs fer com a mínim una hora d'exercici al dia. La primavera i l'estiu són èpoques adequades per provar si t'agrada la bicicleta per moure't per ciutat. Ni tan sols cal que et compris una: les ciutats estan començant a adaptar-se a les bicicletes i en moltes d'elles ja trobes llocs públics de lloguer d'aquest tipus de vehicles que et poden servir per provar si t'agrada aquesta forma de moure't. A més cada dia és més segur anar en bici per ciutat: busca a la xarxa si a la teva ciutat hi ha carrils específics perquè (sobretot si ets poc expert) puguis evitar el trànsit rodat.



Canvia l'esmorzar (i evita menjar entre hores)

Portes anys escoltant que l'esmorzar és el menjar més important del dia però segurament no li has prestat excessiva atenció a aquest menjar. No has de menjar pastes ni menjar molt processat, és millor fruita, iogurt o formatge. Els làctics i el menjar sa et poden ajudar en dos sentits: primer perquè alliberen les calories d'una forma més gradual que les pastes industrials o les galetes, el que et permet tenir menys gana a mig matí i segon perquè són més saludables, contenen menys greixos.



Canvia els refrescos i l'alcohol per aigua en els àpats

Menjes amb refrescs ensucrats o amb alcohol? Si no tries la gamma "zero" dels primers o esculls bé quines begudes alcohòliques has de prendre estaràs afegint massa calories a la dieta (innecessàries totalment).



Convenç a un amic que t'ajudi

Si surts a passejar amb algú encara que sigui durant mitja hora al dia serà més fàcil que agafis l'hàbit. En moltes ciutats ja s'han creat grups de gent que surten a córrer o senzillament a caminar junts. Fes que la teva vida social sigui també una excusa per posar-te en forma i fer una mica més d'exercici: surt a passejar el gos amb els teus amics