Infraestructures necessàries

Cicle integral de l´aigua, tractament de residus, mobilitat i accés a les ciutats... Espanya acumula un dèficit de més 114.000 milions d´euros en infraestructures públiques prioritàries, segons els càlculs de la patronal d´empreses constructores Seopan en el seu informe Construcció i infraestructures 2018 -2019, on assenyala les necessitats més urgents en obra pública.

L´associació, que agrupa les grans constructores (ACS, Acciona, FCC, Fer­rovial, OHL i Sacyr) i a les concessionàries d´autopistes, considera «insuficient» la inversió d´uns 8.500 milions d´euros que preveuen els Pressupostos per a 2018, si bé reconeix que l´augment del 12% respecte a un any abans constitueix un «punt d´inflexió» enfront dels mínims històrics d´exercicis previs.

Més profunda és la bretxa en despesa social, una partida que augmenta el seu pes en els pressupostos exercici rere exercici. En obres per a la salut, Espanya inverteix un 30% menys que la mitjana europea, un 62% que els països del seu entorn en plecs per a la protecció del medi ambient i un 71% menys que Europa en infraestructures per a educació.

La patronal exhibeix les seves raons per a la queixa. En termes absoluts, Espanya inverteix un 63% menys que la mitjana europea, la qual cosa i d´acord a la crítica plasmada en l´informe amplia la bretxa amb les quatre majors economies de la Unió. La inversió pública realitzada i projectada per a aquesta dècada al Regne Unit, Alemanya i França, creixerà en termes reals respecte a la dècada precedent un 26%, 18% i 3% respectivament. Espanya, en canvi, redueix un 35% el seu volum inversor i retrotreu el sector a nivells de 1999.



Ocupació tocada

Els retards fan que el creixement econòmic i l´ocupació es ressentin, segons denuncia l´organització, que proposa com a pal·liatiu invertir sostingudament entre 38.000 i 54.000 milions d´euros anuals durant els pròxims deu anys per mitigar aquest dèficit. Al ritme de contractació actual (1.802 milions d´euros anuals), les administracions públiques trigarien 42 anys en realitzar les inversions identificades com a prioritàries en l´informe.

Al ritme inversor actual, Seopan pronostica que es tardarien 136 anys a realitzar les infraestructures prioritàries de medi ambient, 40 en realitzar les de transport i cicle integral de l´aigua i set per recuperar el dèficit inversor acumulat en les de salut i educació. Les prioritats de despesa social, la reducció del deute públic i el pagament dels seus interessos no permetran en els propers anys atendre les necessitats en infraestructures.



Carreteres i trens

Congestió, sinistralitat, emissions de CO2 i qualitat de l´aire... Espanya perd la partida de les carreteres. El país inverteix en infraestructures interurbanes i urbanes un 54% menys que la mitjana europea. En càlculs de la patronal de les constructores i al ritme de contractació actual (1.802 milions d´euros anuals), el conjunt de les administracions públiques trigaria 42 anys a complir amb les prioritats assenyalades en l´informe Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España, en el qual Seopan selecciona 814 projectes prioritaris d´infraestructures amb 103.780 milions d´euros d´inversió. Segons la patronal, Espanya necessita injectar més de 46.000 milions d´euros en carreteres. Altres 38.000 milions d´euros serien necessaris per assolir un estat adequat de les infraestructures urbanes de transport. Seopan ha identificat 171 actuacions de projectes prioritaris: el 76% en vies interurbanes i el 24% restant, urbanes.

Només un 7% de les necessitats en ­ferrocarril identificades per Seopan tenen a veure amb l´AVE. El 34% d´aquestes prioritats es refereixen al tren convencional, un 30% són en rodalies i un altre 28% en metres i tramvies. En total, la patronal enumera 101 actuacions de projectes prioritaris de ferrocarrils en fase de planificació amb 43.605 milions d´euros d´inversió (52.761 milions d´euros), entre transport (31.290 milions d´euros) i urbanisme (12.314 milions d´euros). D´acord amb l´estudi, cada quilòmetre produeix un benefici social equivalent al 174% del seu cost.

Espanya pateix una «malaltia crònica», provocada per l´escassetat de l´aigua en general, que en períodes de sequeres s´aguditza pel descens de les pluges i l´increment dels usos d´aquest recurs. Aquest és un dels països de la UE amb més estrès hídric, però també un dels estats amb les inversions més baixes en aigua respecte al PIB (0,1% enfront al 0,27% de mitjana).

Per a més inri, el país no compleix amb la legislació comunitària en matèria de depuració de l´aigua urbana. En aquest sentit, les actuacions de depuració absorbeixen el 58,3% de la inversió en actuacions identificades com a prioritàries en matèria d´aigua. Concretament, el nostre país està especialment allunyat de complir els objectius que fixa la directiva per a la depuració en municipis de més de 10.000 habitants (només el 32% d´aquestes localitats compta amb els sistemes de depuració terciaris), fet que va provocar que al juliol de 2015 la CE portés a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a l´adopció de mesures cor­rectores.

Seopan planteja 32 actuacions prioritàries de 6.522 milions d´euros d´inversió en infraestructures de medi ambient, centrades en el tractament de residus, un dels reptes més importants als què s´enfronten les societats modernes. Tot i les advertències fetes per la Comissió, Espanya està lluny de complir. Al juliol de 2015, va portar a Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE per la insuficient gestió a la qual es sotmeten els residus en sis regions. Però encara hi ha més: el país alberga 61 abocadors il·legals i encara està lluny de reciclar el 50% del paper, plàstic i vidre, percentatge que hauria de complir el 2020. Més distància el separa dels objectius 2030 del Paquet d´Economia Circular que en aquests moments tramita la Unió Europea i que eleva els estàndards de reciclatge dels 27.