Fins quan es pot fer la declaració de la renda?

El termini per presentar la declaració de la renda 2017 s'allarga en el present exercici en coincidir la data límit habitual, el 30 de juny, amb un dissabte, dia inhàbil de cara a fer gestions. És per això que l'Agència Tributària ha dissenyat un calendari en el que serà el 2 de juliol l'últim dia per presentar la declaració de la renda.

No obstant, la data límit per demanar la domiciliació de la renda a ingressar serà el 27 de juny, en tant que dos dies després, el 29 de juny, finalitza el termini per a sol·licitar cita prèvia per fer la declaració a través de totes les vies .

Un cop s'hagi fet i lliurat la declaració, si el resultat és a retornar, Hisenda sol fer l'ingrés en un període aproximat d'una setmana, si bé pot fer comprovacions posteriors de manera que el procés pot estendre fins a un mes. Per llei, l'Agència Tributària té fins a un límit de sis mesos per realitzar el corresponent abonament al contribuent.

Si la declaració de la renda surt a ingressar i, per tant cal pagar a Hisenda, hi ha fórmules per fer front a aquesta situació. Una d'elles és el pagament fraccionat, una modalitat en la qual no s'apliquen recàrrecs i interessos.

Per la seva banda, el segon pagament es realitza, en general, a la primera quinzena de novembre. D'aquesta manera, el pagament fraccionat de la declaració es compleix en els terminis previstos. Si no s'executa d'aquesta manera, el contribuent podria enfrontar-se a una penalització amb recàrrecs. Són els anomenats interessos de demora, que impliquen que s'hagi de pagar un import major del que estava previst de forma inicial.