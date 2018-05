Un camió bolcat paralitza el trànsit a Riudarenes durant tres dies

Els treballs per enretirar el tràiler que dissabte passat va quedar encallat en un revolt de la GIV-5514 a Riudarenes es van iniciar ahir, a la una del migdia, amb el buidatge de la càrrega: palets amb papers d'alimentació i material de jardineria. Una tasca molt dificultosa tenint en compte que el camió va quedar inclinat i amb les rodes ja al final de l'asfalt, que també va cedir una mica. A més a més, la carretera és molt estreta i això encara ho va complicar més.

Per evitar que caigués daltabaix per un barranc que hi ha es va fixar amb un cable d'acer per immobilitzar-lo i poder treure la càrrega. Amb l'ajuda d'una grua i un toro mecànic, es va anar enretirant els palets que portaven papers d'alimentació i material de jardineria. Un cop es va aconseguir descarregar el tràiler, es va començar a enretirar el vehicle per poder reobrir la via, tallada durant tres dies. Les tasques van acabar cap a les onze de la nit, moment en què la via va quedar oberta.

El camió, amb matrícula romanesa, havia fet un descans en un aparcament que té l'empresa a Riudarenes i després va reprendre la ruta en direcció a França. L'empresa, que és de Sant Cugat del Vallès, no s'explica per què el conductor va agafar aquesta carretera, que està plena de revolts. El camió va quedar encallat al quilòmetre 5,2 quan va intentar fer marxa enrere per agafar el revolt.

L'incident del camió va deixar aïllats els veïns del nucli de l'Esparra després que la grua que havia d'enretirar el camió quedés embarrancada en una pista forestal i atrapada amb diverses branques. Els Bombers de la Generalitat van treballar per alliberar la grua i es va avisar un altre vehicle pesat per remolcar-lo.

Una desena de patrulles de Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc i van tallar la carretera per facilitar els treballs. Diumenge el migdia es va acabar de retirar la grua i els veïns d'aquest nucli petit de Riudarenes van poder circular de nou amb normalitat.

El PDeCAT de Riudarenes va recalcar que «caldrà instar la Diputació a reparar» la carretera, ja que l'incident del camió «l'ha acabat de malmetre». Segons va exposar el partit, cal reparar tot el tram des de l'inici del nucli urbà, ja que «fa temps que està molt malament, d'asfalt i de pintura».