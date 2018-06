Love of Lesbian criden al diàleg polític: «Hem d'acabar amb el soroll embogit i escoltar les paraules dels altres»

El guitarrista dels Love of Lesbian Julián Saldarriaga ha fet una crida al diàleg entre Catalunya i l'Estat per acabar amb el soroll "embogit" que no deixa escoltar "les paraules dels altres". "La política s'ha desprestigiat molt severament. Trobo que està més a prop d'un clàssic del Barça i el Madrid que d'unes postures territorials", ha criticat en una entrevista a l'ACN.

El grup ha publicat aquest maig 'El gran truco final' (Warner Music), un nou DVD i doble CD enregistrat durant la gira de l'àlbum 'El poeta Halley' i oferiran concerts de celebració dels 20 anys a Barcelona, Madrid i Ciutat de Mèxic. Saldarriaga ha fet balanç dels 20 anys i ha reconegut que amb el pas del temps "hi ha coses que et deixen de sorprendre". Per això, ha subratllat que el grup s'esforça per situar-se a l'abisme, per tenir curiositat per jugar, no quedar-se a la zona de confort i no fer discs "iguals".

Saldarriaga ha apuntat que el diàleg "ha de ser-hi sempre" tot i que ha admès que és "pervers" situar-ho tot entre el "blanc i el negre o el si i el no". L'artista, que ha destacat les diferències polítiques entre els integrants de la formació, ha recordat que els Love of Lesbian han estat "honests", han dit "les coses clares" i que en moments "complicats" han defensat el referèndum de l'1-O en concerts en ciutats com Jaén, Còrdova o Valladolid.



"Vivim un dels millors moments de la banda"



El guitarrista de la formació ha situat com a important pels Love of Lesbian el fet de posar-se a prova. "Hi ha la necessitat de trepitjar terreny no segur, per veure com sobrevius", ha explicat pel que fa a la metodologia que han de seguir de cara al futur. "Hem de mantenir la curiositat infantil de seguir jugant i de no tenir les mateixes regles per cada disc", ha concretat.

Amb tot, Saldarriaga ha reconegut que amb el pas del temps la formació ha après l'ofici i que ara tenen arguments com a artistes i creadors i saben "on posar-se". "Potser la sorpresa ha perdut un camp però controles més l'ofici i et permet indagar", ha expressat.

Els Love of Lesbian consideren que viuen un dels "millors moments de la banda". "Mai havíem estat en una situació tant privilegiada perquè no havíem tocat tant bé, ni estàvem tant units ni teníem clar un objectiu comú", ha celebrat Saldarriaga. "Ara mateix és un moment molt optimista perquè estem en un punt excitant, mai havíem tingut les armes tant ben situades per encarar la batalla futura", ha apuntat a l'ACN.



Tres cites "creatives" abans del nou disc



El músic ha ironitzat en què preveien un 2018 "tranquil" però que amb la celebració dels 20 anys "no ho serà tant". Al marge de la presentació del nou disc i dvd en directe i de la gira d'aniversari, entre l'últim trimestre de 2018 i el primer de 2019, els Love of Lesbian recuperaran un format que havien treballat en el passat. La formació tornarà a pujar a l'escenari amb l'espectacle teatralitzat 'Miratges i miralls'. Així, la banda escenificarà de nou cançons del seu repertori que "tenen una importància vital" en un format diferent del concert.

Amb les tres fites ja previstes al calendari, pels integrants de la formació és fa difícil poder posar una data de publicació del proper disc. "Tenim ganes de començar a treballar amb nous temes, alguns dels quals ja estem pensant. Abans però volem treure'ns aquesta necessitat creativa i artística que tenim al davant", ha avançat.

Pel que fa als concerts de la gira dels 20 anys i a la seva visita a Barcelona, els propers 9 de juny i 9 de juliol amb les entrades ja esgotades, Saldarriaga ha manifestat que, com que intenten ser gestors del seu material, molts dels temes que ja han aparegut a 'El gran truco final' no seran presents als concerts de celebració però sí que ho podrien fer al 'Miralls i miratges'. En els concerts faran un repàs del què ha estat la seva carrera i ho faran acompanyats d'una secció de vents i de percussió.

"Deixarem la grandiloqüència escènica tant de la gira del 'El poeta Halley' com de 'El gran truco final' i serà un espectacle visual més auster per donar més importància a les cançons", ha detallat. En aquest sentit, ha assegurat que hi haurà convidats, amics i amigues que han passat pels Love of Lesbian i "alguna sorpresa". "També tocarem algun tema en anglès dels nostres primers tres àlbums", ha dit.