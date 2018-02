Accions per a una infància més feliç

L'any 2009, milers de treballadors de 10 províncies de la Xina van haver de deixar casa seva, en zones rurals per anar a treballar a les ciutats. Un moment crucial en la vida dels seus familiars, i sobretot els seus fills menors, que des de la multinacional per a la qual treballaven, amb seu al Regne Unit, van decidir tallar amb la creació de «targetes de l'amor». Amb saldo per fer trucades, els empleats van poder posar-se en contacte amb els seus fills per mantenir una comunicació fluïda a través d'aquestes targetes telefòniques.



Tot i que en els últims temps les empreses han incorporat accions que busquen millorar la infància, la veritat és que encara hi ha mancances en certs aspectes. A finals del passat any, Unicef Comitè Espanyol instava les empreses a incorporar als nens a les seves estratègies de RSC, i els demanava pensar en la infància com un grup d'interès més, en considerar que aquestes juguen un paper important a l'hora de garantir que es compleixin els drets dels infants.



Protegir els drets dels infants



En el document «Drets de l'Infant i Principis Empresarials», realitzat conjuntament per Unicef, Save The Children i The Global Compact, es detallen els deu compromisos que tota empresa pot incorporar per protegir els drets dels infants.



En aquest informe, s'assegura que «la responsabilitat de les empreses cap als nens s'ha centrat en el treball infantil, però són diverses les formes en les quals les indústries poden afectar-los. Això inclou l'impacte de totes les seves operacions empresarials: els seus productes, serveis, mètodes de màrqueting i pràctiques de distribució, així com les seves relacions amb els governs nacionals i locals, i la seva inversió en comunitats locals ».



Els menors són part interessada per a les empreses en el fet que són usuaris futurs dels seus productes, a més de fills de treballadors o clients actuals. «Donar suport als empleats en el seu paper com a pares i cuidadors, fomentar l'ocupació dels joves i generar talent són alguns dels passos que les empreses poden donar. Considerar com els productes i serveis poden ajustar-se millor a les necessitats infantils també pot ser una font d'innovació i creació de nous mercats», diu l'informe.



Empreses compromeses



Són moltes les corporacions que s'han llançat al món de la responsabilitat social, tant a Espanya, com a la resta d'Europa. Un exemple d'això és el grup italià Tall diretto, companyia asseguradora especialitzada en la prestació de serveis mèdics, que destina un 1% dels seus beneficis cada any a organitzacions que s'encarreguen de prestar assistència als nens més desfavorits en hospitals d'Itàlia i Angola .



No és l'única. La companyia austríaca Dorf-Installateur, especialitzada en la instal·lació d'equips sanitaris i sistemes de calefacció, és un exemple de responsabilitat social en el seu país en general, i també amb actuacions concretes en l'àmbit infantil, ja que participa i impulsa projectes de formació per a nens i nenes amb discapacitat, com el col·legi Schulheim Mäder.



A Espanya, per la seva banda, el director general de la marca Nestlé, Laurent Dereux, va anunciar l'any passat que donarà suport a la difusió dels projectes per a la infància de Creu Roja. Des de La Caixa també col·laboren amb els nens des del seu coneguda Obra Social, que tenen com a objectiu trencar el cercle de la pobresa que, de vegades, es transmet de pares a fills a través de la integració social, l'educació i la millori d'oportunitats.



Des del impacte mediambiental de les indústries fins a la sexualització dels nens en campanyes publicitàries, a través de les ONG integren les activitats de les multinacionals en la infància. Garantir la seguretat dels nens, promoure i respectar els seus drets, contribuir a l'eradicació del treball infantil, garantir que els productes compleixin la seguretat, utilitzar màrqueting i publicitat que els respecti, ajudar a protegir els afectats per situacions d'emergència i treballar de manera conjunta en comunitat i amb el Govern, són els punts fonamentals per aconseguir una perfecta RSE en la infància.